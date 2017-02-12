《自由廣場》這樣對待曹啟鴻 民進黨令人失望

◎ 劉烱錫

中時電子報以斗大標題，稱「遭爆與３女同住 曹啟鴻難堪卸任」，這種謀殺人格的影射，與四十年前政府批判的「共匪」何異？

筆者在南部與曹啟鴻、黃麗霞、曾美玲一起參與環保、社區營造、原住民部落重建、社區大學、綠色產業超過二十年，林邊國中曹啟鴻老師，就像令人懷念的王拓先生一樣，毫無架子，以濃厚的鄉土情感與責任感投入政治運動，他不走宮廷鬥爭與地方酒攤博感情路線，非常難得地接軌環保、多元文化、公民社會、終身學習、永續發展等普世價值，頗能以同理心處理複雜的農村社區與文化事務，溫和穩健不居功的個性，在地方頗受好評。

還記得二○○一年四月二日，時任立法委員的曹啟鴻老師得知我在屏東協助台邦．撒沙勒博士生進行好茶部落地圖的調查研究，邀我與黃麗霞、曾美玲一起討論原住民部落社區大學的籌備，當中我發現屏東縣社區大學短短一年半載，已扮演起終身學習、在地知識文化傳承、各種公民運動的基地，這也是我當年跟進創辦台東南島社區大學的由來。隔天是民進黨立法委員黨內初選的日子，他好整以暇，與我們討論部落主義的文化重建理念與做法，他認為平常就在為地方做事，不必臨時高調拜票，最後他以高票通過黨內初選。

十五年過去了，曹老師保有從政初衷，我與他們的團隊仍常有聯繫，他騰出擔任農委會主委時，公館的閒置空間，讓北上的機要團隊依法住宿，一大早共乘到農委會上班，晚上大概要八、九點才共乘回宿舍，短短半年內，已經把友善環境與維穩農產價格的農業體系建構起來，就等今年全面推廣，熟知這種憨厚老實又勤奮簡樸的南部人性格，不見容於台北宮廷，讓人對民進黨頗為失望。

曹啟鴻政治團隊一直是台灣環保、在地化、社區營造、多元文化、綠色產業、永續發展的良心代表，但這些前瞻性議題需要更細膩與尊重人的方式漸進達成，難靠速食主義，一蹴可幾。宜蘭縣身為社造原鄉，希望林聰賢縣長接任農委會主委後，能讓曹前主委埋下的友善環境農村與農業種子，成長、茁壯。網路媒體對曹啟鴻的胡亂影射，呼籲蔡英文總統基於道義責任，出來滅火，別傷透台灣人的心。（作者為台東縣南島社區大學發展協會總幹事、台東大學教授）