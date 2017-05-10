攸關公教人員年金改革的兩項退休撫卹法草案先後在立院完成初審，即使國民黨東施效顰，採取「群眾路線」和「議會路線」雙軌並進的方式，負嵎頑抗的阻擋年金改革，但所謂大江東流擋不住，年金改革列車正朝向終點站疾行！

解決歷史殘留的「十八％優惠利率補貼」，以及落實世代與階級正義，調降現行不合理的「所得替代率」，這是「完全執政」的蔡英文政府最具體的一項政治改革。或許也是歷史的偶然，史上最強大的民進黨政府，湊巧碰到一個羸弱不堪的國民黨領導班子，找不到談判的對手，找不到可以負責的在野黨主席，也讓朝野互動陷入一種窘境。

部分反對改革的軍公教，在國民黨各路人馬爭奪黨魁的情勢下，變相成為某類候選人搜刮票源所驅動抗議的工具，當然也有敝帚自珍，想要顯山露水的軍公教人士，利用機會大放厥詞，這就成了變體的「群眾路線」。

他們上街頭大談公民不服從、信賴保護原則、不溯既往原則。但反對年改群眾施暴立委和縣市首長，與「公民不服從」相去何止十萬八千里！政府推動政策，修正法律，本來就應與時俱進，無涉「信賴保護原則」；至於「不溯既往原則」是指法律的適用，是司法問題不是立法問題。

卅五席國民黨立委在立法院「照三頓」杯葛民進黨的施政，這種變相的「議會路線」是不及格的，在野監督必須提出強有力的說帖，國民黨立委打不到小英政府痛點的杯葛，等於每次都在重擊重返執政的基石。

俗話說「一分錢，一點血」，五月是繳稅的季節，台灣人民要無條件繼續提供給「李來希們」優渥的退休俸嗎？年改列車啟動，六十九席的民進黨立委有義務也有責任鋪好道路，讓列車安全的經過；國民黨立委不要再傻傻的「在野擋」啦！（陳杉榮）