兩種民粹在台灣形成風潮︰一種是工運、環保、小文青之類的情懷，訴求落實各類正義，例如居住正義、環境正義等，充滿理想性，不可妥協；另一種是威權體制及其利益分贓共犯結構的殘餘，他們雖為既得利益階級，卻以弱勢者的姿態出現街頭，以曾為黨國賣命為由，要求既得利益一毛都不能少。

其實，理念派民粹若能就事論事，凡事先了解來龍去脈，看清局勢，不為有心人所利用，則抗爭之路的終點，會是一個進步的社會。但是，若只剩下拋頭顱灑熱血的激情，腦子裡卻一片空白，便容易受到誤導，無畏的抗爭最後將淪為貪得無厭者的籌碼。

例如少數都更中的釘子戶，未必如他們所宣稱的，對老房子有感情，實際上只是想要更多利益分配，卻很會演戲，理念派民粹若一再被這種人所利用，將會耗盡運動的能量與正當性。抗爭不能只有理念的無限上綱，卻無視事實真相。

至於那些為了維護既得利益而走上抗爭之路的民粹，因為與多數人站在對立面，得到的支持與認同很少，卻因與切身利益息息相關，虛張聲勢的能力超過理念派。這些人很清楚自己真正的訴求上不了檯面，只好搬出他們最熟悉的黨國思想，好像一日為國家效命，就有一種所謂的信賴原則，規定國家供養他們衣食無虞，還要供其出國旅遊、吃喝玩樂，甚至繳房貸，否則便是對不起他們。

民粹的存在是很正常現象，但台灣的悲哀在於改革也分黨派、意識形態。年金改革本質上是追求國家財政健全與世代正義，跟黨派無關，但有些人卻因認為抗爭者是同一國的，因此便無條件聲援，堅持年金不能改，否則同溫層便會崩潰。從這個角度，才能了解有些腦筋不清楚的媒體人為何反對年金改革，與日薄西山的「八百壯士」長相左右。（蘇多）