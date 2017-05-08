自由談》把林萬億、李來希們都拉出去砍了！

改革，就是要砍掉不合理、不公平、不符合社會正義的一切，現行軍公教退休年金制度，繳太少、領太多，破產危機已迫在眉睫，財政赤字更如無底洞，當然要改革，砍掉不合理、不公平，才能救亡圖存。

無論你叫林萬億、李來希、吳斯懷、連戰、郝柏村…，退休年金太肥的，統統拉出去砍了！

林萬億現在是主導年金改革的行政院政務委員，他在台大的教職將在八月一日屆齡退休，如年金改革方案在立院過關，他將馬上適用新版年金制度，自己領導改革、自己年金被砍，理所當然，誰曰不宜？

李來希則是反年金改革的頭頭，「李來希們」反改革卻拿林萬億的年金說三道四，時力立委黃國昌痛批他們「邏輯錯亂」，罵得好，但罵得不夠，因為李來希們為維護他們的既得利益，對改革一貫就是反、反、反…，沒邏輯可言，陳庚金那句「能撈就撈」，差堪形容那幫人的用心。

林萬億該被批評的是妥協太多，年金改革砍得不夠深、不夠重，年金改革當然不能一次解決所有問題，但是，砍得重一點、深一點，財政艱困就少一點、遺禍子孫就少一點、世代正義就多一點、社會公平就多一點…。

像年改指標的十八％，林萬億的年改會版六年歸零、時力版三年歸零、段宜康版兩年歸零，就應採用砍更大的版本，所得替代率也一樣，愈快砍到與勞保拉近，愈能實踐社會公平。

像連戰富可敵國，仍月領二十六萬元，像郝柏村家境優渥，仍月領超過二十萬，年金都要被退休高官、退將們領到快破產了，不該拉去砍嗎？

把李來希們、林萬億們，統統拉出去砍了，當然不是真砍他們的頭，而是改革就必須砍年金，年金不改革就破產，等於台灣的根被反改革派砍倒！（胡文輝）