立法院今天起開始審查年金改革相關法案，民進黨團總召柯建銘曾說，年金改革議題「衝突在社會、解決在立法院、負責在民進黨」，豪氣干雲。今天起，驗收民進黨執政的時候到了！

政府對於年金改革的必要性和迫切性，提出了非常多的數據，說服力也很足夠，年輕世代都還覺得年改版本「太保守」，但反對改革的軍公教，結寨為營，抗拒改革，他們要的是守住「既得利益」，寧可一路哭也不能他一家哭，路有凍死骨也不關他家「朱門酒肉臭」。

試問，幾十年來，哪一位軍公教流落街頭？台灣有誰的家族裡頭沒有軍公教？哪個家族和十八趴毫無瓜葛？俗語說「食人一斤，還人四兩」，現在國家幾乎破產，支持「溫和版」改革方案，真的會少一塊肉嗎？

台灣年輕人的平均薪資，已經不到三萬元，政府初定的軍公教月退樓地板定在三二一六○元，軍人還在爭取拉高到四萬元，目前支領七、八萬元月退俸者比比皆是，支領九、十萬元者大有人在。這些退休軍公教大爺大娘遊山玩水時，可曾想過就是這樣的財政壓力，台灣的年輕世代正匍匐在地。

反對年改者不是聽不懂道理，不是看不懂數據，不是不知道政府會破產，他們學問比農工階級好太多了，他們只是要緊緊的守住自己的荷包；所以過去修法增加薪資，不叫違反「信賴保護原則」，但碰到年金改革，他們就大聲鬼叫鬼叫的。即使馬上完成法律的三讀，也不會要求他們退回已經領取的任何一毛錢，年金改革和「不溯既往原則」毫無關聯，但他們還是厚著臉皮嚷嚷，「騙人沒念過書」。

反對年金改革者之所以這麼狂妄，擺明就是吃定蔡英文軟弱，看衰蔡英文無膽。蔡英文「完全執政」，必須「完全負責」，傾全力完成年金立法程序，也是蔡英文對「這個國家」的一種救贖！