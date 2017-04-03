自由談》「撈族」大軍大反擊

「能吃就吃」，這是「蟲族」，蟲族大軍所過之處，所有作物全都吃光啃盡，赤地千里。

「能吞就吞」，這是「蛇族」，蛇族大軍所過之處，一切生物全都吞光咬盡，遍地浩劫。

「能撈就撈」，這是「撈族」，撈族大軍所過之處，政府財政崩潰，人民繳的稅金都撈光。

國民黨中評會主席團主席、前朝行政院人事局長陳庚金那句名言，「能撈就撈」，說得很坦白，道盡了撈族心聲。

就如蟲族，只顧啃光，哪管作物被啃光，牠們也會餓死；就如蛇族，哪管生物被吞光，牠們也會餓死。撈族只顧自己撈，哪管撈垮政府財政？哪管年金破產？哪管年輕世代死活？

最近，撈族大軍對年金改革發動大反擊，前朝國民黨馬英九任命的考試院竟充當撈族反改革大軍的「基地」；同樣前朝馬英九任命的監院，則為國民黨的不當黨產保駕護航。

這兩件事不是偶發的獨立事件，而是撈族大反擊的一部分，那些黨國威權殘餘的考委、監委，本就是撈族的一部分，伺機仗權負嵎頑抗、結陣反改革，撈垮財政、撈倒台灣，在所不惜。

年金為何面臨不改革就破產慘況？前朝、前前朝考試院、教育部、人事局就是元凶，當年他們以撈的自肥心態制定給付方案，撈到年金就要破產，還在反改革，企圖撈飽、撈滿。監院本應透過調查及糾彈權，讓不當黨產還財於民，卻充當國民黨保黨產的鷹犬。

天下最厚顏無恥的就是能撈就撈、撈飽撈滿的撈族！天下最荒唐錯亂的機關，就是充當撈族反改革大軍先鋒的考監兩院。

呃！最後必須講明白，大部分退休軍公教都能共體時艱、大局為重，絕不是厚顏無恥的撈族，更不是撈得腦滿腸肥卻自比藍波的肥藍波撈族！（胡文輝）