自由談》四一九反年改暴力並不尋常

前天的反年改暴力事件，立委和官員淪為活靶，進立法院宛如闖少林十八銅人陣，須有一身銅筋鐵骨。

同一位立委，沿途遭不同群眾的多次性連番攻擊，活像人肉沙包。

同一名滋事者，攻擊一個目標後，繼續覓獵下一個目標，好像進入遊樂園，打得不亦樂乎。

滋事對象至少廿八個，現場只逮捕一個，逮捕率不到四％。

另外九十六％都是現行犯，有法可究辦，有警力可抓，卻任憑來去自如，打完走人，回家休息。

「警察法」第二條規定：警察任務是「依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進人民福利。」

前天看到的是：公共沒有秩序，社會並不安全，危害當場發生。至於福利，就得問問被打的立委和首長。

處理群眾事件，制服警察在明處，便衣刑警在暗處，見有施暴現行犯，刑警錄影蒐證，動手抓人，雙手一銬，押上警車，載離現場。

太陽花學運期間，學生根本沒動手就被押上大巴士，載得老遠才丟包。怎麼如今失憶了？是厚此薄彼嗎？

在群眾事件中，慓悍的特勤中隊常負責逮人，新政府上台後，這支警隊銷聲匿跡。

反年改群眾就是那一撮，動手者不過廿多人，倘若施暴就抓走，豈會演變成失控局面？

能抓而沒抓，其中可有蹊蹺？

翻開紀錄，去年底，在交通部召開的「第一場年金改革公聽會」，防線失守，群眾攻進交通部。

上個月三二九的退休警消抗議，防線再次失守，重要交通遭癱瘓，廿二名員警受傷，其中一警迄今還躺在醫院。

前天更離奇，釀成有史以來，立委官員遭襲人數最多的紀錄，締造台灣民主之恥。

同一場域三連敗，若是棒球，早已三振出局。連番失守，地區指揮官的執法決心究竟在哪裡？

陣前一再失守，始終無人負責，政府是默許這種執勤模式，準備徹底犧牲民主和法治？（莊榮宏）