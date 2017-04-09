自由廣場》清潔做為一種專業

◎ 陳和文

拜讀「為何我們沒有新津春子？」以及新津春子毫不留情只給台北車站清潔打四十分，不及格的原因是骯髒藏在背後及細節裡，亦即，表面上清潔，但看不到的地方都要加強，一語中的台灣清潔工作粗糙。

廁所是大家每天都要使用的場所，不只公廁，家裡自用廁所同樣要保持清潔。新津春子強調，清潔需要具備「專業技能」及「用心」，兩者缺一不可，可見是一門大學問。因此，除了學校應列入課程教導學生清潔技巧，養成不製造髒亂及待人處事精神外，大專院校也可成立清潔科系，政府或民間團體也可設立「清潔技術士」的檢定機制。

清潔需求量相當大，不僅政府機關、民間企業，也有越來越多民眾會定期委請清潔人員到府服務，但我們只有清潔公司，都是拼裝出來的，甚至很多臨時工。如能提升專業技術導向，強化清潔組織及功能，對於環境清潔改善大有助益，清潔人員的地位也會跟著水漲船高，利多於弊。

（作者為公務員）

◎ 張惠和

看了「為何我們沒有新津春子？」我覺得有必要說明一下。其實，日本清掃廁所達人新津春子會到台灣來，是因企業響應行政院環境保護署今年三月二十二日函頒的「全面提升優質公廁精進計畫」，因此邀請她來台交流的。

筆者參與過環保署二十幾年來推動公廁清潔維護計畫的過程，比起二十多年前台灣公廁清潔水準，現在已經好很多，且台灣衛浴文化協會於一九九九年成立，陸陸續續都有跟環保機關合作，當然也訓練了許許多多台灣版的新津春子。另外，台灣環保生活協會也記錄了許多縣市辦理清掃公廁活動的報導。清潔公廁其實只是推廣觀光的一環，例如鄰近的日本政府，現在更推出「景觀計畫」，讓各個地方政府按照各地特色，設計出能充分反映當地歷史文化的旅遊指南，觀光局應可參考相關做法迎頭趕上。

至於是否在學校教育的課程加入「清潔課」，由於現在教育非常多元，只要家長有心，也可透過家長會建議辦理，或在家裡實施家庭清潔教育，強制性的做法總是容易引起反彈，並不適當。

（作者為退休公務人員）