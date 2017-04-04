自由廣場》《金恆煒專欄》政客再不要臉也不能出賣正義

柯文哲為什麼會變成馬英九？馬英九說，對蔣介石的評價要功過並陳，不要急著下結論。柯文哲在大馬也說，要給蔣介石公平正確的評論，不要一開始就持否定的態度。柯文哲和馬英九是不是一鼻子出氣？！

許多人說，柯文哲是為了連任，這話不假。自從民進黨決定台北市市長選舉不推派候選人，其實就是支持柯文哲連任，柯文哲勝出或連任最重要的利基就在民進黨禮讓。民進黨一讓，綠營選民票就搞定了，柯文哲馬上轉頭開拓藍票，什麼話都敢說；活脫脫政客一個。

柯文哲反對「去蔣化」：「不能夠我看你不順眼，就把你幹掉。」什麼跟什麼呀！首先，蔣介石問題不是私人恩怨，用英文講就是nothing personal，跟看不看得順眼，八竿子打不著。其次，蔣介石問題涉及的是正義原則，用羅爾斯（John Rawls）的定義：「有一些人反對自由思想，他們又掌握大權，在這種情況下，對他們寬容，就是違背正義原則，或者至少他們不需要這種寬容。」對專制獨裁、殺人如麻的蔣介石寬容，就違背了正義原則，換句話說，蔣不配享有這種寬容。對蔣寬容，就是對正義褻瀆。

馬英九說，蔣介石有什麼樣的責任，要留待後人仔細斟酌，才能得到比較正確的評斷；柯文哲也表示要給蔣介石公平正確的評價，甚至強調轉型正義不要變成勝利者的正義。柯文哲與馬英九一樣，要把蔣介石的功過留待後人去做；後人憑什麼比受蔣介石迫害的同時代的人更有資格？難道我們還停留在封建史學「誅奸諛於既死」的無力時代？！何況正義與勝不勝利無關，寫《少女日記》的安妮與進行「白玫瑰運動」反希特勒的慕尼黑大學生，與後來勝利而剷除納粹的人，都是正義維護者。

雷震在五○年代記錄時人對蔣介石的考語，說蔣最愛權力，其次是自己，第三才輪到兒子，人民排在最後。再舉實例，中共佔領中國，準備鯨吞台灣，美國出手軍援台灣的唯一條件，就是驅逐蔣介石；只要蔣下台，台灣就可保。蔣為了一己權力，寧願讓台灣有落入中共之手的危機，也悍然非「復行視事」不可；讀當年駐美大使顧維鈞的回憶錄，即可了然。後來發生韓戰，蔣介石權力穩固，於是放逐吳國楨、幽囚孫立人，逮捕雷震、傅正等，終於氣死殷海光、胡適，接下來對付彭明敏、謝聰敏、魏廷朝，絕不手軟。雙手沾滿了血的蔣介石還需要後人評斷？柯Ｐ，您說笑了罷。

柯Ｐ要當政客，是他的選擇，我們不能置喙。即使政客也不是什麼都能賣，至少至少正義是不能出售的，正義原則是不能跨越的紅線。政客再不要臉，再犯賤，也不能出賣正義。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）