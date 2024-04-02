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自由廣場》（北社評論）凶狠惡質賣國行為 國人無法吞忍接受

2024/04/02 05:30

◎ 羅浚晅

近日藍營立委突然要求蔡英文總統前往南海太平島宣示主權，其外交及國防委員會召委甚至揚言將在五月十六日登島考察。此時馬英九應中國邀請，於四月一日至十一日前往北京等地參訪，甚至可能與習近平進行「馬習二會」，國台辦也定調，歡迎馬先生共促民族復興。賴清德政府五二○上任前，中共刻意鋪排促統大戲，藍營在地協力者演得熱情忘我，但台灣民眾都有大智慧，這樣的鼓譟煽誘，完全不會隨之起舞。

太平島由台灣政府實際控制已是不爭事實，海巡署近期完成「港側浚深及碼頭整修工程」，更代表我國實質的治理作為。南海因經濟資源與地緣位置等因素，週邊國家時有爭議，這幾年中共加速所佔島礁軍事化行動，引起多國不滿，衝突警戒升溫，去年二月開始，中國對菲律賓即有多起攔截干擾及衝撞行為。為穩定區域安全，美日菲等國已聯合軍演，四月更將舉行三國領袖峰會。南海緊張情勢雖升溫，但麻煩製造者是中共，台灣在民主同盟與國際和平的共識前提下，只要善盡自我守備範圍即可。在歷史情感與經驗法則中，菲律賓從未侵犯台灣主權，甚至台菲兩國有著共同的潛在威脅者。蔡英文總統是否需要前往南海宣示主權？根本就是一個假議題。

藍委說馬先生在總統任內曾前往太平島，細究其歷史脈絡，是為了宣揚南海「十一段」論固有疆域說，這種悖於國際仲裁與區域共識的大中國觀，只是滿足北京當局情感需求。這次「馬習二會」後，配合藍營立委的登島考察，是否再次迎合北京劇本，意圖分化台灣與民主國家的連結，值得高度關注。這些中共代理人，執意損害台灣國家利益，是民主國家政黨政治最大的諷刺與悲哀。

太平島現由高雄市旗津區管轄，離高雄港一六○○公里，只要是國家的領土，我們當然寸土不讓！但面對國際外交事務必謹慎細膩，暴虎馮河會壞大事。利用外交槓桿提升台灣在印太民主戰略的角色，成為國際社會不可忽略的貢獻者，才是所有國人深切的期盼。藍營立委一面鼓吹蔡總統登島（面積○．五一平方公里），捍衛從未受到侵擾的主權，另一面卻又縱容馬前往北京，配合統戰，侵害台澎三萬六千平方公里的國家主權，這樣邏輯錯亂、凶狠惡質的賣國行為，國人實在無法吞忍接受。

（作者為北社副社長、醫師）

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