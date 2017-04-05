《自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港

從目前的跡象來看，川習會的美方兩個重點應該是朝鮮與經貿兩大議題，炒熱朝鮮問題除了有穩定東亞和平的現實必要，並為韓國解困，也是就不公平的經貿問題對中國施壓，因為中朝的主僕關係，中國幾乎沒有辯解的餘地。當然，習近平會拿台灣問題做為「核心利益」來干擾其他議題。

然而不論什麼議題，川普都應該端出香港議題直攻習近平。中國在香港赤裸裸的背信棄義，不但撕毀一九八四年簽署的中英聯合聲明，也踐踏了自己制定的香港《基本法》，將「一國兩制」拋到九霄雲外。這個「小」議題完全可以讓中國難以招架。

中國在香港的表現，與在朝鮮及經貿領域的背棄國際承諾完全一樣；中國要染指台灣，無論理由多麼漂亮，實質上與把台灣變成香港那樣的中國殖民地而加以踐踏，是同樣的心態；類似的還有西藏、新疆、南蒙古等。

美國國務院每年的人權報告不但會列出香港人權狀況的倒退，今年三月底，美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）就香港特首選舉發表聲明，指出中央介入選舉，透過向選委施壓，要求他們票投林鄭月娥，違反《基本法》及高度自治，甚至在選舉結束後立即檢控雨傘運動領導人，從而警告香港若淪為中國城市，或會喪失美國所給予的特權。

這個特權是《美國香港政策法》（香港關係法）所給予的。這是一部由美國國會在六四屠殺後的一九九二年所通過的，關於香港一九九七年主權轉移後美國政府重新釐定對港政策的法案，繼續把香港的「政治、經濟、貿易，視同與中國完全不同的地區」，以此確保香港的繁榮穩定。如果中國把香港做為「內政」，美國又何必給予特殊待遇？最明顯的例子，香港與美國的聯繫匯率，美國從來沒有指責香港「操縱匯率」。

其實在梁振英上台以後，已經做出若干對美國不友好的行動，加上香港各個方面自由度倒退的變本加厲，去年美國大選以前，已有美國學者建議選後要修改這個法案來加重懲罰。香港人也應抱著「置之死地而後生」的態度來挽救香港。

香港這個過去會生金蛋的金雞，因為沉淪而成為香港人之痛，卻成為中共權貴掠奪財富與洗錢的基地。因此這次川習會上，如果川普把香港問題端上檯面，也將是一個對付中國的有利籌碼，逼使北京相對收斂。只是不知道川普的談判團隊對香港問題了解多少？（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）