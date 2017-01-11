自由廣場》〈林保華專欄〉公權無力，惡棍囂張

時代力量邀請香港三名新任議員羅冠聰等人與香港眾志秘書長黃之鋒來台進行交流活動，他們一路被香港與台灣的愛國惡棍追打。其中焦點人物又在黃之鋒與羅冠聰身上，因為他們是雨傘運動的先鋒，有國際交往，被中國惡棍視為「賣國賊」。

香港是中國殖民地，特首是中共地下黨員，用這種暴力賤招符合他們的本性。但是在台灣這個民主國家也如此，既意外，也不意外。

意外是因為台灣是主權獨立國家，居然放任中國代理人追打香港民主鬥士；不意外則是因為台灣的民主缺乏法制的保障，警檢系統大部分還控制在黨國手裡！

探討這次事件，還須追溯去年十二月十二日晚間香港民族黨召集人陳浩天與發言人周浩輝在凱薩飯店被愛國惡棍圍毆事件，因為民族黨主張脫離中國獨立。可見圍毆者是中國在台灣的代理人。

當晚，陳、周在邀請單位人員朱政騏陪同下，正在台北火車站。朱接到香港《太平洋週刊》記者肖勁的電話，特地來台採訪陳浩天。因為陳、周即將返港，所以只能當晚立即採訪，就在附近的凱薩飯店咖啡廳。但是他們進去不到二十分鐘，就有七、八人坐在他們旁邊。

這些人沒有阻礙採訪，只是在採訪結束時擲物打人，被毆對象是陳、周、朱三人。飯店與朱先後報警，只來兩個警員帶走他們後，另外還有約十名同夥等候。在去中正一分局做筆錄的路上，這十幾個人繼續打他們，警察則是雙手護住自己的後腦勺，因為要趕回香港，陳、周沒有提告。據說，警方已經將筆錄整理交給檢方，但是檢調沒有任何動作。所以這批愛國惡棍隔幾天再去毆打西門町台獨旗隊，警檢一樣沒有處理，遂再發生追打黃、羅事件。

不但如此，在台灣國內也發生多次衝擊政府部門，毆打主張改革的台灣人，與中國武力威脅台灣裡應外合。

惡棍們為何會知道凱薩的採訪地點？我懷疑朱政騏的電話被有關部門的馬英九餘孽竊聽。後來有熱心網友提供錄影po上網，一位中國朋友對我說，那位肖勁，真名是歐陽勁，是《太平洋週刊》總編，當年曾參與六四，後被中共收編，就在異議人士周圍活動。這次羅、黃住的酒店，愛國惡棍也知道，可見他們有情資渠道。

其實，每次參加有關中國族群人權研討會，總會發現國共特務在場，包括從香港、日本趕來的，台灣已成為諜報中心。

面對這些第五縱隊，請問現今政府將如何應對？如果無能為力，是否需要民間組織自衛隊，保衛我們自己的安全，乃至擔負保衛國家安全的責任？（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）