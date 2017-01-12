自由廣場》洗手間與提款機 看見中港台不同

◎ 羅永康

幾日前，往台灣觀光，上洗手間時，看似不顯眼的提示，令我發現中港台三地民風和對人態度之不同。

台灣廁格，只會叫人「記得」個人財物。在洗手盤附近，別上「放心」使用，因為有反偷拍裝置。這些看似小事，但正正反映中港台三地的分別。

我城經歷百年英治，自稱有香港人的榮耀感，市民守法奉公。然而，地鐵廣播，時常叫人「提防」扒手，免招損失。圖書館自修室告示，也叫我們「小心保管」個人財物（自修室用來溫習功課，竟然叫人分神）。在在反映出我們的「防人之心不可無」習慣，不信任人，根深蒂固。

到了自稱「禮義之邦」的中國。自寫政論文章，鄙人已再無踏足此地，但不少香港人仍有，茲節錄作家李純恩先生近期親身提款經歷如下：

「一走進去，就有廣播提醒：『把門關上，插好栓子！』心中一懍，連忙回身插上門栓。還沒來得及操作，廣播又響了，大意是要我按密碼的時候用手遮住，不要被人看見。我已經一個人關在一個不見天日的小亭子裏了，怎麼還會有人看見我的密碼呢？我不由東張西望起來。廣播繼續在響：不要把密碼告訴別人，小心受騙──我就在一個密封的亭子裏一面取錢一面聽警告，這錢取得非常不安。」

從三地提示比較，可以發現，香港是「防人之心不可無」，中國大陸是「視民如賊」（事實真無處不賊），而台灣則是除提供真正「安全感」，有「免於恐懼的自由」外，也是相信人是善良的，不會處處提防。中國、台灣除文字語言和政治制度大不相同外，連所謂的日常生活，對人態度，也是相差千里。可見所謂「同一文化」，真是謬之千里。習近平用砍陸客人數來「懲罰」你們，我覺得你們應該多謝他才是。什麼原因？不解釋，你懂的。（作者為香港獨立媒體評論員）