《自由廣場》台積電可以不出走

◎ 郭泰麟

台積電出走美國的傳聞，似乎嚇壞了大小官員。 林揆「改善投資環境卡在環評」的看法，恐是本末倒置。環保署官員也喊話︰「環評絕對不是問題」，問題卻是出在企業與政府對於環評的態度。殊不知環評好好把關，用心守護這片陽光、空氣、水，禁止嚴重破壞生態環境的開發行為，才能改善投資環境，確保生活品質，吸引好企業進駐。

釐清開發行為造成環境衝擊的不確定性因素，乃是環評的程序正義。國家長期利益，經濟、科技及社會發展，應兼顧環境保護。開發行為對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應以環境保護為優先，我國環境基本法有明文規定。日本環境基本法更明確規定企業責任及國民義務的範疇，以提高其公民的環保意識。

因應氣候變遷的經營風險（UNFCCC COP21），半導體業除了加強內部減碳，也需擴大外部碳權的取得，並落實供應鏈碳足跡的盤查。以台積電於一○四年即購買一億度綠電，廠區綠電產出一四九萬度，減少碳排放約五萬噸，可算是模範生。南部縣市既然歡迎優良的半導體產業進駐，當務之急，主管單位須將區域內產業碳足跡、水足跡落實盤查，儘速將「排放權額度交易」法制化，盤整鄰近工業區「空污總量管制」的粒狀物、硫氧化物、氮氧化物與揮發性有機物可用額度，保留給營業效益高、社會責任貢獻度高、環境衝擊損害度小的產業，才是正辦。（作者為自動化業者、UCLA環境衛生科學博士）