《自由廣場》警方竟擅自公布攔查錄影

◎ 江榮祥

客委會主委李永得遭警攔查，發生爭議，警方公布秘錄畫面，還原事件經過。惟警察對公共活動或公共場所進行攝影蒐證，限於「有事實足認對公共安全或秩序有危害之虞」或「為維護治安之必要」（警察職權行使法第九、十條），則警員身掛秘錄器側錄蒐證的法源何在？縱有法源，警察也應於法定必要範圍內利用蒐證資料，且須符合蒐證目的；蒐證資料無助於完成任務者，應銷毀（同法第十七、十八條）。準此，秘錄器攝影紀錄，除非法有明文，原則上禁止揭露。

或許，警方在此會主張係屬「於公開場所或公開活動中所蒐集、處理或利用之未與其他個人資料結合之影音資料」，並未違法（個人資料保護法第五十一條第一項第二款），但隨著新聞報導，該攝影紀錄顯然已與特定人個資結合，事後擅自公開，屬蒐證目的外之利用，當然違法！

除本件外，亦見警方在南港女模命案中洩漏案情、查獲應召站將嫖客名冊供記者翻攝，顯然欠缺人權意識及法治觀念。因此，修改僅以檢察官作為偵查主體之現行法制，賦予警察「微罪處分權」，使其成為「雙偵查主體」之一，雖已列入司改國是會議議程，仍非所宜！

（作者為執業律師、民間司法改革基金會執行委員）