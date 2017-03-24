《自由廣場》長照可以更體貼一點

◎ 張國輝

在長照2.0上路近三個月，報載包括中風、插管的病人，據衛福部的統計，出院後能銜接長照服務的比率僅二．五％。此一現象對很多有長照需求的家屬而言，不僅是精神的虐待，對一些經濟弱勢者更是難以負荷的沉重。

出院的病人，尤其是高齡者，能否享有長照服務，在醫院診治病患的醫師最清楚。但在實務上，中風插管的病人要通過巴氏量表取得身障手冊，動輒需要二至三個月的時間，沒有取得手冊，就無法享有社福資源，如復康巴士、行動輔具、復健及照服員服務等費用，完全都要家屬負擔。

出院病人無法銜接長照服務，問題出在醫院沒有準備期，病人是被動的，健保單位規定的時限一到，醫院說要出院就得出院，至於病人出院後，其後續需求醫院是不管的，這是目前出院後接受長照服務者僅有二．五％的原因。

如醫院多些關心，認為病人出院後有長照的需要，院方可主動通報各縣市長照中心。有些縣市在長照1.0的時代，就已推動「到宅評估」，以評估的結果，暫時替代身障手冊，此一機制在2.0之後仍持續推動，只要家屬有照護的需求，經醫院通報後，各縣市長照中心的護理師及社工人員可到宅評估，如果醫院與各縣市長照中心能確實銜接這項機制，不敢說能做到無縫接軌的境界，但至少不至於像目前這種「落漆」的形情一再發生。（作者曾任台中市議員、台中市政府社會處長）