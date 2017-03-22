自由廣場》美國醫師工時新制

◎ 謝炎堯

本月十日美國紐約時報報導，自二○一七年七月一日起，美國畢業後醫學教育認證委員會（Accreditation Council for Graduate Medical Education，簡稱為ACGME）修改規範，制定新的指引（guidelines），允許美國第一年住院醫師可排班連續工作二十四小時。

住院醫師經由照顧病人接受健康照顧訓練，原先硬性規定不可以超過十六小時，常中斷病人的照顧，對病人的照顧品質和住院醫師的學習訓練內容都有不良影響。ACGME研議修改規範時，都有住院醫師代表全程參與，他們也贊成修改。

事實上，美國高年級的住院醫師早已實施可以連續工作二十四小時，因為腦外科和重建外科手術常超過十六小時，內科急性疾病也常需要持續診治超過十六小時，因此，有延長工作時數的必要。但是，以四週計算，平均每週工作時數仍然維持八十小時不變。

現任衛福部長陳時中是牙醫師，牙科手術的複雜困難度較低，但是陳部長有自知之明，宣稱會接受各方意見。因此，請陳部長立即要求醫策會進行瞭解跟進，同時向蔡總統報告，美國的醫療專業人員 （Professionals）全部不適用勞基法，不歸勞動部管轄，住院醫師的每週平均工作時數至少仍然維持八十小時不變。

（作者為台灣大學醫學院退休教授）