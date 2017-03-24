《自由廣場》攔查 階級 藍綠 性別

◎ 林維基

警察攔查穿拖鞋的李永得，雖說我寧願相信那些員警是真的認不得客委會主委，不然也該早知會引起爭議。但我也要說，李主委的「警察國家」說法，與其說是官威大，不如說是普遍反映綠營支持者對黨國體制軍警長久不信任的情緒反彈！

縱使小英前隨扈嫁綠營民代、蘇嘉全跟簡余晏等綠營人士配偶也是警察，即使政黨輪替三次、號稱軍警國家化了，但軍警間還是挺藍大大地多於挺綠！光看最近反年金改革、網路上跟本土派大打各議題筆戰的退休軍警誇張比例就知端倪。

相對於歐美，台灣軍警政黨傾向還是非常偏頗！學長姊跟學弟妹制，更是此歪風難改主因之一。筆者的舊識學生等，不少也是軍警！從蔣經國到綠營首長的隨扈都有，但幾乎都是挺藍挺橘、痛恨綠營的本省人！

還有近年軍警對挺太陽花等學運參與者、二二八白恐文件收藏者、拿國旗反陳雲林抗議者等不友善，但對愛國同心會、統促黨等團體輕放。

我也常看到員警攔查，輕放汽車飆車族跟騎車沒戴安全帽者，卻盡查落單的騎機車穿著短裙短褲年輕辣妹！軍警舊識也透露，有不肖同仁假借攔查去認識女孩！

家父騎車都戴安全帽、畢生至死都未闖過紅燈跟違規，服裝也比我端正，卻因長相凶惡，常被盤查；反倒是服裝隨便、不敢說沒違規過的我，總被警察放過！當警方教官及將領的友人也說，必要時，可報上他們的名字解圍，只是我至今未敢耍此特權！

這些即使是少數員警行為，但也代表存在某種程度的主觀攔查標準，更加深軍警跟本土派間的隔閡了。

把這種不信任，扯到李永得耍官威，只是模糊了焦點，並未解決問題！

（作者為翻譯、美語教師 ）