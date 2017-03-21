《自由廣場》潛艦國造助推台灣造船產業

◎ 陳豊霖

我是台灣造船產業的老兵，自1997年起進入中船公司服務，將在今年告老還鄉，累積40年的造船實務，見證台灣造船產業的成長，自信對於台灣造船產業的未來發展，是有資格對社會提出個人的看法。

目前國內對「潛艦國造」議題有著諸多討論，出現許多負面看法與質疑；殊不知，潛艦建造雖有一定的難度，但在國際上包括第三世界的許多國家，均積極的投注資源於此，無庸置疑地是因為建造潛艦關係國家安全與產業實力的表徵。我國的經濟實力與科技水準，皆在國際間發光發亮，我實在找不出理由不支持潛艦國造。說明如下：

一、潛艦國造的可行性：台船曾多方洽詢歐美潛艦專家，專家一致認為在獲得藍圖、裝備與技協指導等三大要件，國內船廠有絕對能力建造潛艦。近年船舶中心及台船公司復在國發基金的委託下組成專業團隊，進行潛艦藍圖設計研究、裝備商源探訪及建造技協項目歸納，已建置一定程度的能量，加上政府已明確宣示潛艦國造的政策，深信在建立整合與專案管理的系統能量後，必能順利執行潛艦建造任務。

二、創造國際與國內供應鏈的連結：潛艦國造不論是在設計階段或建造階段，所需人力與工時是傳統艦艇的數倍，能提供船廠及衛星工廠可觀工作量，大幅增加產值及就業機會，並促成產業界技術整合。潛艦除戰鬥系統，必須仰賴海軍、中科院，以及歐美等外國商源協助，但包括壓力殼等船體結構在內的載台與裝備，約有七成，國內廠商已具備製造與加工的技術。

三、增進國內分工與合作的契機：潛艦對產業具有充分的分工合作契機，如中鋼研製新鋼料、銘榮元專長於壓力殼及容器、東元電機馬達與發電機、宏昇的螺槳、必翔的電瓶、華新麗華的電纜、先進複材的GRP材料、協聚德的液壓機械、國祥冷凍的空調、永記造漆的塗料、船舶中心的合約設計，以及中科院的各項戰系裝備等，都可以推升國內造船產業技術的再精進。

四、帶動造船教育與人才的延續：目前國內各大學造船相關科系，在師資、課程及人才培育方面已出現斷層危機。國艦國造政策將可大力振興國內造船教育，培育出國內相關技術人才，維繫船艦設計與建造能量，強化國家海洋實力。

五、全面與持續的產業升級效應：透過潛艦的高階性能要求，對國內的檢驗測試能量予以整合，並同步建置國家標準，提供國內廠商技術精進與提昇的管道，逐步強化國內產業競爭力，方能對國內產業發展提供全面助益。

六、提升台灣造船產業技術能力：當前國際環境如此艱難，潛艦國造有一定的困難度，台灣造船產業可利用此一時機，透過各種管道取得關鍵技術與技協來源，並整合國內造船產業鏈與技術，達到國防自主的目的，也同時能夠培植出台灣的造艦人才與升級產業科技。（作者為台灣國際造船公司總經理）