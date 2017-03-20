自由廣場》385億？ 不會是古物網站買的吧？

◎ 雲程

國民黨行管會拿出「民國三十六年第二期美金公債」複製品，揚言ROC欠國民黨黃金三萬二千公斤，價值三八五億新台幣。

一講到黃金，這些人就失去理智。一九四九年的黃金，有兩種流言：一者如周宏濤所言，支應國共戰爭，每個月平均撥付近十八萬兩，在一九五○年九月就花光了；二者充作新台幣發行準備，窖藏央行新店庫房，洪秀柱還揚言屬於國民黨所有；就是沒人講過還有黃金債券。恐怕行管會眼睛業障重。

上網一查，在古物網站出現第一期美金公債珍藏品。閱讀其票面規則可知，其為一種本息由中央銀行以美元外匯擔保並以美元償付，分兩期發行總共一億美元的債券。美元雖曾與黃金掛鉤，但一九七一年終戰日美國已宣布美元與黃金脫鉤。行管會居然無視於此常識，放言台灣政府應換算黃金後償付美元債券。

行管會還搞笑說該債券存在中國信託，但被拒絕提出，故只能秀影本。國民黨有價證券不存放自己金庫或兆豐金控等處，可怪一也；有人指控銀行非法扣留有價證券，金管會不去詳查，也是怪事。行管會若無金流證明清白，我們大可依網站資料質疑：債券或是從網站買入，根本不勞黨產會引據「兩岸人民關係條例」。

問題是：一九四九年來台灣的是誰？中華民國總統李宗仁，從香港轉機飛美，沒來台灣；連美國駐南京大使司徒雷登也直接返美；戰後，只有蔣介石元帥與其部眾，根據麥帥命令來台統治。從而，一九四九年底之前的中華民國，與一九五二年之後的ROC中間有大斷裂，絕非「同一連續體」。連一九五三年美國駐台北大使館，也非從南京遷來，而是由戰前駐台北領事館就地連升兩級產生，可見美國一開始就謹慎劃開台海兩岸政權。

債券若是用來支應平亂，屬內戰借款，敵對當局繼任合法政府後並無兌現義務。因此，國民黨只好賴給台灣政府。但戰後，盟國讓蔣介石政權掛ROC招牌在台灣易地營業，只是方便戰後處理、服務冷戰。即便如此，在戰後處理上，也不准遺留中國的公私日產劃歸蔣介石項下。難怪聯中制蘇一有眉目，美國立即拋棄在台灣的冒牌中國政府。

沒錢真的能讓國民黨發瘋，道出不可說的身世秘密。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）