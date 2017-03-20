自由廣場》台灣，不要妄自菲薄！

◎ 林文福

許多朋友聚在一起聊天，每當談到台灣現今處境，就難免一片哀嘆，認為我們在國際上不但不是一個國家，就連「政治實體」都不是，要想立足生存都難，還談什麼發展、強大？

情況真是這麼悲觀嗎？我們看看敘利亞、土耳其以及非洲許多個名正言順的「國家」，他們連年戰亂，內憂外患，民不聊生；還有其他諸多就算沒有戰亂，卻也貧困落後不堪的國家。相較於他們，我們不是和平安定、美滿幸福多了！

也許有人會反駁說，不能盡是和那些多災多難，或是貧困落後者比較。能和美國比比嗎？

美國貴為超級強權，可是近年來頻頻發生校園槍擊慘案，死傷動輒數十上百人，社會不安；電視畫面上，一位有孩子上學的母親說，她也要去購買槍枝，用以保護自己的孩子，看了真是令人不寒而慄！

在社會安定、人身安全保障方面，我們台灣勝過許多先進國家，豈能不更加珍惜所擁有的平安幸福生活環境？

另外讓許多人感到悲觀的，是覺得我們的生存發展，受控於幾個強權國家。列強們的算計與作為，或許不是我們所能干涉、改變，但是或許就因為他們之間的相互牽制，使我們獲得更多更大的休養生息機會。

事實上，我在社會各階層、各角落，看到許多在各行各業奮力打拚、認真生活的可敬可愛同胞。我們，絕對不要妄自菲薄。（作者為國小主任退休，苗栗縣民）