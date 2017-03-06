自由廣場》對高中校長主任大連署的不同意見

◎ 邱志強

上月初，二百多名高中校長和主任共同連署「大學，請讓我們好好教孩子！」(https://udn.com/news/story/7339/2266845)呼籲支持維持高中完整學習的方案，之後二十三日招聯會提出考招方案後，又有主任們發起反對該方案的連署，宣稱○二二三考招案會重傷未來高中教育，將與一○七課程改革互相矛盾。筆者對於前後二篇連署有些不解。

首先，大學招生就是大學端在選才，要依據什麼樣的檢定標準由大學端來制定，算是剛好而已，高中端何來置喙餘地？再來，高中教育的終極目標，真的只是送學生上大學而已嗎？第三，在九五課程暫行綱要就已實施學年學分與必選修制度，但是過去這十幾年來，高中端依然分類組、分班又綁定課程，眾多參與連署的校長與主任們，你們是握有排定高中課程實權的人，請問過去十年來，你們有做任何課程變革的努力嗎？現行高中分類組、分班又綁定課程的模式，與更早年以來的有什麼不一樣嗎？不過是教材課本從部編版換成審訂版罷了。

衷心建議高中端，與其撈過界干涉大學端選才方案，不如把心力花在高中選課排課的改革，才能真正落實一○七課綱的精神。絕不可以打著「高中完整學習」的大旗，寄望大學端改變成高中端想要的選才方案，然後高中端就可「以不變應萬變」。高中是人生重要的轉捩點，高中完整學習不應該只著重在課本內容，注入多元學習素材，讓學生自主走出自己的人生，才是教育的意義。

（作者為大園國際高中教師）