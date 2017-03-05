自由廣場》澎湖看不見的二二八

◎ 冼義哲

滑過臉書，我看見守忠伯父幾年前的動態被翻出來，那是一張翻拍的照片，拍的是一份文件表格，我點進去一看，才發現上面一個眼熟的名字，是我親愛的伯公「趙文邦」。

那張照片拍的是《台灣二二八台民叛亂澎湖區叛逆名冊》，裡面的人都因此被關過，當年二十三歲的伯公因為組「青年自治同盟」被登記入罪，當時的他，是「二二八處理委員會的委員」。據說，名單上的那批少年郎，現在已被改為城隍廟停車場的公所前聚眾，他們說著「少年郎有血，老大朗有膏」這樣的話，那時所有組織都被當成叛亂嫌疑犯，國民政府打算「全部殲滅」。

澎湖對於「二二八」的史料相當有限，我對「二二八」的認識，起初只知道是「西瀛勝境」牌樓碑文上記載的事，後來才看懂這個位於家裡附近的建築，上頭的青天白日徽不是國徽，而是中國國民黨黨徽，也才知道原來當初興建時，是地方各界會商，用了最高當局「嘉勉澎湖縣未捲入二二八」所頒發一筆獎金的部分，來感念政府。

二二八事件爆發前，其實澎湖縣民與外省籍的統治階層，也就是所謂的「官兵」，彼此之間的關係緊張是一直在升溫的。一九四七年三月二日，當時台灣島烽火連天，其實澎湖縣也有軍人無故開槍射傷民眾，但歷史記載告訴我們，「未引起更大混亂」。看懂西瀛勝境牌坊後，我曾經很長一段時間感受到不平，似乎它標記著某一種性格，隱含著在面對不義與暴政時，這裡的人民依然無力抵抗。

是我們的人民甘願被欺負，還是比較好欺負？我那時一直想不透。但隨著越爬越多文獻，越查越多口述歷史，從許多台灣的紀實上，總能在「附帶一提」之處，看見一絲絲當時的澎湖：

當時的澎湖，島內糧食欠缺、嚴重不足，當台灣各地出現一波波抗暴行動時，澎湖島要塞司令部加強了駐軍防備，島上的仕紳們為保民，只能盡力協調，這才讓史書上澎湖能被註記「未引起更大混亂、未捲入」。

一九四七年三月二日後不久，國民政府在台灣展開大規模綏靖工作，澎湖縣由澎湖島要塞司令部史文桂司令主持綏靖工作，被劃為「馬公綏靖區」，當時地方軍警不但加強監控、搜捕參與或組織抗暴的「嫌疑」份子，防範他們潛逃各個島嶼，警察局局長還趁機透過逮捕報復民眾。

一九四七年四月十四日至五月十五日，國民政府在澎湖展開「清鄉」，整整一個月…。但至今仍很難窺見相關紀錄，無以得知那一個月是什麼樣的澎湖。遺憾的是，「二二八」七十週年這麼大的一件事，澎湖檯面上的政治人物卻都噤若寒蟬，公部門也沒有任何紀念活動或翻閱歷史，真相對於澎湖人來說，仍是一團謎。

（作者為樹黨黨主席）