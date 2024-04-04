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自由廣場》「行政大逃亡」已成校園趨勢

2024/04/04 05:30

◎ 陳宏煇

自從發生新北市國中生割頸案，加上行政事務愈趨繁雜，學校開始出現「行政大逃亡」現象，許多學校的學務主任、生輔組長等行政人員表明，七月卅一日學期結束後不再續任，難怪有些學校在教師甄試簡章上直接載明「須兼任學務主任」，或是「兼任生輔組長」。

筆者曾任完全中學（高、國中同一校園）的生輔組長，在學校升格高中之前，都由代理教師擔任國中生教組長職務，這些代理教師多半是因校方給予正式教師職缺的承諾，因此即使工作時間長、沒有加班費，仍然甘之如飴，每天早出晚歸，假日還到校加班，為的是等待那正式教師的機會。

筆者接任生輔組長後，每天早上六點四十分到校上班吃早餐，七點站在校門口迎接學生，並檢查學生的服裝儀容，然後集合學生朝會，接著是上課（全民國防教育），而下課及午餐時間（午餐要提早用餐）巡視各棟大樓教室，下午四點國中部學生放學後，還要集合遲到的學生進行愛校服務，下午五點送走高中部學生後，開始處理公文及學生獎懲，與學生家長聯絡，忙完已是晚上八點，若遇調皮搗蛋學生鬧事，聯絡家長到校處理，更是棘手，工作到晚上九點是常有的事，假日還常到學校加班，以便把過去一、二週的事情處理完成。

每天上班超過十二、三個小時，但學校加班費有限，即使很晚下班，或假日到校加班，也沒有額外的加班費，每月雖有三千多元的組長津貼，但要犧牲與家人的相處時間，以及自己的休閒時間。筆者以過來人的經驗建議，高國中學務及教務處相關行政組長，應與總務處一樣，由職員專任，因教師兼任行政組長既要上課，又要處理行政業務，有時還要到校外開會，多頭馬車致分身乏術，且學校加班費又相當有限，無法核實加班費。

（作者曾任生輔組長，現於大學任生輔人員）

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