自由廣場》樂天 樂翻天

◎ 魏思源

許多人把自由貿易協定視為萬靈丹，國內更有一批自稱「財經專家」的人紛紛表示：南韓贏過台灣乃是因為他們簽的ＦＴＡ比我們多，因此我國必須「不惜代價」地趕快簽定各種貿易協定（ＥＣＦＡ、ＲＣＥＰ等等）。

而今南韓樂天集團因轉讓土地，供南韓軍方部署薩德系統，中韓關係全面緊張，中國官民鋪天蓋地抵制樂天。甚至有人高喊：「全中國一起抵制，讓南韓經濟倒退十年！」也有人呼籲北京當局對南韓實施經濟制裁。然而不管是抵制樂天、抵制南韓代購、抵制韓貨的行動，我們不禁要問：當初中韓所簽的ＦＴＡ如今安在哉？

的確，簽署自由貿易協定可以降低雙邊關稅壁壘、促成貿易自由，提升彼此經濟效率。然而這不也是之前馬政府想要趕緊通過服貿、貨貿等自貿協定的原因？但事實上，如果在全球化經濟的潮流下，一個產業不具備核心的競爭力，亦即缺乏市場性、獨特性，及不易模仿或取得的特性，一樣很難僅靠自由貿易而得利；縱使有利，最後兩岸紅利也幾被極少數國共兩黨政治權貴及遊走兩岸的台灣紅頂商人所壟斷和把持；一如諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲所言，自由貿易只對有錢人好，對其他人根本就只有壞處。

更何況中國翻臉不認帳的特質，簽什麼協議都是廢紙一張，中方對南韓展開的抵制幾乎全面化，就是最血淋淋的教訓；因此我們還要把跟中國簽自貿協定視為萬靈丹嗎？

（作者從事資訊業）