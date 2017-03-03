自由廣場》教育交流 一中亂流

◎ 黃瑞麟

近年來，筆者帶過不少中國來台交流的實習生，到許多場合採訪。曾經，立法院大院挑燈夜戰，審查法案進行三讀時，有位中國女實習生非常想知道台灣立法院的審議過程，要求筆者帶她一起採訪，她說，台灣的民主制度，是中國所沒有的，審議法案過程，更是中國所無法見識的，因此，來台期間就是想認識中國看不到的東西。

如今，世新大學居然簽署「一中承諾書」，戕害大學學術自由與交流，真是不可思議！倘若，中國來台交流學生到台灣交流，連台灣最基本的民主制度都無法體會，豈不是白來一趟嗎？需知他們好不容易爭取來台學術交流之餘，最想知道的就是中國所沒有的任何人事物。

中國觀光客來台期間，最愛看的節目之一，其實是政論節目，他們認為看台灣名嘴口水戰是種樂趣，這是台灣目前最火的節目文化，沒親眼目睹，就白來台灣一遊。

不了解中國觀光客、學生來台，就是想了解台灣民主文化，反而配合中國官方箝制自由，這豈不是本末倒置、令人噴飯嗎？ （作者為媒體工作者）

◎ 吳勤

中國浙江當局要求有意兩岸學生交流的台灣學校必須先繳交「一中承諾書」，某校不知這承諾書要如何下筆，於是中方提供範本，而這範本是一份由世新大學終身教育學院簽署的「研修承諾書」，承諾書上竟然向中國保證課程不會涉及任何政治敏感內容。

何謂「政治敏感」內容？政治乃眾人之事，所以只要是大家有爭議、有不同意見的事都是所謂政治敏感的事。台灣的大學，白紙黑字向中國承諾其教學不會涉及中國所認定的政治敏感之事，同樣地，如果韓國也來要求不能對他們的留學生談到「閨密門 」，英國也來要求禁止跟他們的留學生提起「蘇格蘭獨立」，那麼台灣的學校是不是也都該欣然接受？還有，面對當前台灣社會上「去蔣」、「年改」、「黨產」、「同婚 」等政治敏感話題，如果每個家長在把子女送入大學之前，都要求學校先寫個切結書承諾不會去碰觸某些政治敏感議題，校方是不是也都該有求必應？

台灣今日所享有的言論自由得來不易，學術自由也是言論自由的一部分，而且校園內的學術自由更是一塊不容任何政治操作的淨土，如今世新竟然以一紙「研修承諾書」葬送學術自由，以迎合中國對神聖學術殿堂潑糞式的羞辱，這真是台灣高等教育之恥！

（作者從事服務業）