自由廣場》228與性別

◎ 王秀紅

「二二八事件」已屆七十週年，每每看到各種報導總是動容與心痛，其中，並蘊含著許多性別的議題，實值得深思。

女性與幼童常是男性霸權的受害者：二二八事件無疑是男性霸權宰制下發動的屠殺事件，屠殺的後果則是遺留下許許多多守寡的婦女、遺腹子、稚齡小孩。

女性承受的壓力與不平等對待常被忽視：事件後，這些倖存的婦女在其一生中必須承受的壓力與不公平待遇，外人實難以窺視與理解，要知道「活著的人往往比死者更艱辛！」

女性的堅忍與毅力常能於困境中破繭而出：難能可貴的是，在最艱困的時刻，這些女性往往能不畏艱辛，展現其堅忍與毅力，使殘破的家庭也能撫育出賢能之子女。

女性往往在歷史中被遺忘或忽視：長期以來各種二二八事件的報導均呈現或悼念男性菁英受害者的事蹟或故事，雖然，女性受害者或倖存者也有歷史學者及民間人士給予報導，她們在事件中各種刻骨銘心的遭遇與不畏的精神與毅力，仍應給予更多的關注與紀錄。

從二二八事件也讓我們聯想到敘利亞的內戰。發動戰爭的往往是男性，而且獨裁者、統治者與其從屬的戕害者也往往是男性，悲慘的後果則大都由女性及弱勢的兒童來承擔。值此二二八事件七十週年，二二八與性別的議題，應可由性別的觀點加以深入探討，並能將這些生命的故事集結成冊，以做為性別課題的鮮活教材。（作者為高雄醫學大學副校長，行政院性平會委員）