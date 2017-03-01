自由廣場》〈林保華專欄〉台灣須面對兩個中國的脅迫

長期以來，台灣一直面對兩個中國的脅迫，一個是中華人民共和國，一個是中華民國，台灣有了普選以後，中華民國逐步分裂為認同台灣主權獨立的華獨，與認同中國的中國國民黨特權階層；前者逐步與台獨合作，後者繼續打著非華獨的舊中華民國旗號脅迫台灣，並且進而與中華人民共和國勾結，讓台灣的局勢更加嚴峻。

這兩個中國，不只是政治、經濟、軍事上的脅迫，還有文化上的脅迫，這種文化脅迫甚至滲透到許多人的腦海裡。除了買辦獨裁的黨國意識，還包括中國小農意識中的自私自利、缺乏包容性的狹窄心胸，以及觀察及做事的狹小格局、急功近利等。這些都是構成建國道路上大小阻力。

由於脅迫台灣的勢力非常強大，台灣在實現獨立建國的道路將相當漫長，還需要以弱對強的技巧。在這個情況下，台灣人民的團結非常重要，這不但是華獨與台獨的團結對敵，本土基本盤的團結更加重要，還要分化仍然受到兩個中國影響而仍未醒悟的民眾。當然，有一部分是至死不悟的，尤其利益纏身者，對他們不要抱有幻想。但是爭取最多的同盟者，仍然是我們的最大目標。這個團結是把台灣的主權獨立作為最大公約數，在這個基礎上實現轉型正義的改革。

取得政權是第一步，以轉型正義的改革清洗污泥濁水、開刀排毒是第二步。目前改革開始進入深水區，各種矛盾衝突短兵相接。一方面是被改革陣營的狗急跳牆，壯士流氓傾巢而出，不惜把他們的下三濫面目暴露在陽光下；另一方面，改革陣營也出現急躁情緒，恨不得畢其功於一役，為此出現詛言穢語，把內部矛盾當作對敵鬥爭，兩個中國更是見縫插針、挑撥離間、以減輕自己的壓力並進行反撲。

有個歷史經驗值得參考：一九二七年蔣介石清黨，中共遭受重大損失，領導集團被指為右傾路線；但是其後企圖推翻國民政府的武裝鬥爭，卻因為急躁盲動，犯了三次左傾路線錯誤，損失比右傾更大，紅軍與根據地喪失九成，一直到一九三六年開始推行統戰，分化了國民黨，中共才得以喘口氣。期間，中共猛批蔣介石的「先安內，後攘外」政策，逼使中日開戰，中共漁翁得利，終於把國民政府打得流亡台灣。台灣內部、綠營內部，應該吸取這些即使是中國人鮮血換來的教訓。

以台灣目前的經濟與軍事力量，沒有國際環境的配合，也難以實現獨立建國。如果沒有美國，國民黨選輸後也不會輕易交出政權，因此台灣的小戰略如何配合美國的大戰略，也是不容忽視的問題。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）