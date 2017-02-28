自由廣場》曾俊華讓中國怕到「顫抖」

◎ 葛雋

中共為什麼對香港前財政司曾俊華宣布參選特首那麼恐懼那麼反對？為什麼不遺餘力地對一千二百位選委施加壓力無所不用其極？歸根究柢，源自於心理學的「目標顫抖」理論。

何為目標顫抖呢？舉例，你叫某人拿一根線，在距離十米處掛一個直徑兩米的鋼圈，對他說：「這就是你的目標，你把這條線穿過去。」這個人會毫不猶豫大步流星跑過去，一下子就把線穿過去了。我們換個目標，拿一根繡花針來，同樣要他五秒之內把線從針眼裡穿過去。這時你會發現，他恐懼了，手也開始發抖。為什麼？因為他感覺達不到目標，心理上有了挫折感，越想越不安，越想越恐怖，頭腦裡全是該目標的負面信息。開始「顫抖」了。

中共一開始的如意算盤是讓梁匪振英連任，而安排曾俊華繼續掌管財政大權。然而局勢的發展出人意表，中南海不得不改弦易轍，逼迫六八九打消連任的念頭，決定扶植前政務司林鄭月娥上台，因為覺得林鄭聽話執行上面指令不遺餘力且易於控制。誰知曾俊華我行我素，自恃有習總的「加持」，竟橫下心辭職參選。

眼看曾氏深得民心，再觀林鄭選情每況愈下，中共越想越恐懼，只好使出洪荒之力對一眾選委威逼利誘，彷彿曾俊華一旦選上的話就是世界末日似的。

離小圈子選舉三月廿六日正式投票還有二十多天。相信北京只會變本加厲。然而，相信最後的結果也一定適得其反。

（作者為香港籍退休教師，作家）