自由廣場》國民黨應該告解，不是辯解！

◎ 劉哲嘉

中正紀念堂終於要去蔣中正化了，但是，只是下架蔣中正商品、停播蔣中正紀念歌，就立刻引來中國國民黨的批判，譴責民進黨用政治手段來做轉型正義。請問，轉型正義不是政治是什麼？政治的事不用政治手段解決，難道是要把蔣中正告上法庭去？國民黨成天把政治污名化，就是要讓大家覺得政治很髒不想碰，才好讓國民黨與其政客們繼續壟斷跟胡搞。

國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲還表示，無論是民進黨還是國民黨，都是那段歷史的當事人(https://udn.com/news/story/1/2307299)。這就奇怪了，蔣中正時代哪裡有民進黨？就跟中華民國成立時沒有台灣這個所謂「固有領土」一樣啊！國民黨怎麼都喜歡自己編造呢？也難怪明明是獨裁者，明明是輸掉了整片江山，還可以硬說成是「民族救星」。

林為洲還說，中正紀念堂是台灣熱門的觀光景點，如果撇除這部分的歷史，這個觀光景點將變得毫無吸引力。請問，用一個獨裁者來吸引觀光客，丟不丟臉？就算少了這個觀光景點又如何？台灣沒有其他地方可以觀光了？台灣怎麼會這麼悲哀，好像沒了蔣中正，就會垮了一樣，需要一個獨裁象徵來支撐台灣的觀光，你好意思說台灣太民主了？

主席洪秀柱更表示，中正紀念堂去蔣化，會引發社會對立、仇恨與分化。真是笑話了，早在二二八發生後，早在白色恐怖期間，早在美麗島事件當下，社會就對立至今了！仇恨是國民黨造成的，是國民黨在分化台灣人與這片土地。連馬英九都說了，國民黨要檢討、要負責、要道歉，既然承認是國民黨幹的，還敢叫大家不要仇恨、不要分化、不要對立，天底下就是有這種不要臉！

國民黨副主席郝龍斌則認為，這是意識形態主導。請問，國民黨極力維護中正廟，就不是意識形態？統一中國不是意識形態？蔡英文也是因為背負著推動轉型正義的任務而當選的，這是多數人的意識形態，也就是多數的民意，國民黨就繼續無視吧！

以上，奉勸國民黨，該做的是告解，而不是繼續辯解。

（作者為基進黨前秘書長，現任中執委）

中共紀念二二八 民進黨慎思

◎ 胡文琦

坦白說，筆者當然認同「前事不忘、後事之師」，台灣也沒有人會反對追求二二八真相，並追究主事者的責任。然而，根據目前客觀的相關史料研究可以發現，二二八悲劇事件的成因相當複雜，裡面確實有當時執政的國民黨腐敗、派系鬥爭、經濟混亂蕭條、民間大量失業青壯人口、中共間諜如謝雪紅等人及日本皇民等諸多錯綜因素造成。簡單來說，「政府治理」的因素絕不能排除，惟追究二二八的「前因後果」與「來龍去脈」，絕不是部分綠營人士所可以「企圖片面簡化」的。

換言之，在真正客觀且全面檢視所有二二八事件的史料後，台灣才能有真正的和解與共生，而不是片面的斷章取義與刻意的入人於罪。再強調一次，沒有人反對追求真相、究責「加害者」，講白了，就以筆者的工作角色與職責，乃至無法選擇的「芋頭、地瓜」出身背景而言，根本沒有「原罪包袱」的問題，對二二八事件也仍是抱持「沒有真相就沒有原諒」的態度。

惟觀諸對岸的中國大陸，近期竟也開始紀念起二二八事件，並企圖將之定位為由中國共產黨一手所策劃的「抗暴起義」，反抗國民黨白色恐怖威權的「微妙詭異」氛圍改變。說實話，這難道不值得對二二八事件一直想要「政治操弄」且「沒完沒了」的民進黨再三深思嗎？

（作者現任中國國民黨文傳會副主委）