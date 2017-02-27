自由廣場》中國的228論述困境

◎ 愚工

中國今年擴大紀念二二八，眾多相關文章中卻透出了兩個信息，折射出論述的左支右絀。

一、二二八與台獨淵源：二月十一日，上海報業集團旗下「上觀網」發出一篇「大陸將紀念臺灣二二八事件七十周年，這會打壓處境艱難的國民黨嗎？」，引用自稱曾因加入共產黨而坐過國民黨苦牢，現年八十八歲的陳明忠所說「二二八不是台獨運動的起源」，「二二八是一九四七年的事情，但到一九六○年才有人因為台獨案件進來坐牢」，意在避免紀念二二八為台獨助勢的尷尬，卻不敢提謝雪紅高舉台獨大旗（還有毛澤東支持台獨論）歷史事實。

二、打臉國民黨，亂扯一中：該文指出，如果將二二八的悲劇放大，「結合一九四七年國民政府在大陸的所作所為，二二八就不僅是臺灣民眾的悲劇，同樣也是大陸人民的悲劇。在這種情況下，大陸方面紀念這一事件，可以理解為通過歷史紐帶，連接起兩岸之間的淵源，或者說通過歷史事件，證明兩岸同屬一國的事實。」雖然說明了「國民黨的惡行一路從大陸走到台灣始終如一」的客觀事實，但以此推斷兩岸「同屬一國」，卻顯得相當搞笑及無厘頭。如果這種邏輯行得通，那麼二戰時亞洲同受日本蹂躪的國家豈不都是「同屬一國」？真是胡扯得一點水準都沒有！（作者為台商）