自由廣場》我敲開了白金漢宮的台灣門

◎ 阮惠娟

說不上來，這事對自己的生命起了何等作用，又有何等意義，而又有多少台灣人會為此而開心？但能夠得到英國皇家友善的回應，真覺得對於身為台灣一份子，終於有為它做點什麼了。

那晚在網路上預訂白金漢宮門票，在選定張數、參觀時間後，赫然發現住址欄並無台灣選項。壓抑不滿，我試著點選China作為國籍以潛入結帳頁面，果不其然刷卡選單上出現了「Taiwan」！

「為什麼沒有台灣的選項？我魂牽夢縈的英國民主聖地，怎如此迂腐？什麼皇家！怎會這樣荒唐？」仿若佇立在耳語廊般清晰明亮的陣陣嘀咕迴響在腦海裡。說真的，年近40的我心底是明白的，填寫住址不就是個流程罷了，沒人在乎我是台灣人還是中國人，他們只管認票不認人，好嗎？然而簡單的一個按鍵輸入，就是key不下去。

明知難得到回應，仍是搜尋了英國皇家的ＦＢ，花了很長的時間，用破破的英文，查閱奇摩字典，終於寫好一封信：

您好，我是來自台灣的阮惠娟，原訂八月要帶家人參訪白金漢宮，然而在訂票過程中卻發覺並無台灣的選項。我明白，在國際間台灣並不是一個主權獨立的國家，然而我們也並不屬於中國，這也就是為什麼世界各地網路訂票系統的國家欄內，仍多保有台灣的選項。我實在無法違背良知去選取中國成為我的國家，但又真心渴望能有機會參觀白金漢宮這個世界僅存少有仍在運作的皇家宮殿。請問您是否能協助我？或提供實用的建議呢？感激不盡！

隔天，皇家回信告知已批准台灣列入國籍選項，興奮的我趕緊上網，竟發現是虛晃一招。當狂喜轉為虛空，深覺被矇騙難過想哭。明知不可為而為之，我再次寫信，然後等待整整三天。已讀未回，對方靜默不語。

我告訴自己，不去了。但就在決定放棄那一刻，奇蹟出現！英國皇家來信致歉，表明因花費些時間解決技術上的問題，所以那麼遲才回信，台灣的選項絕對在國家欄內了。

先前的失落太過巨大，我不敢多抱希望，淡定的手腕，左右移動滑鼠，深怕看到的又是落寞。食指一按又按，喜悅自擊桌的雙掌迸發，不。敢。置。信。國家的選項，真的，有台灣了！

（作者現任國中教師，嘉義市民）