自由廣場》機捷車站漏水 非綠建築引起

◎ 林憲德

據媒體報導，即將通車的桃園機場捷運在這幾天小小下雨情況下，就有A5、A8、A9三車站多處漏水，桃捷公司高層表示這是因為「綠建築」要求採光通風設計所造成的「雨潑」現象所引起的。本人在此以「綠建築」發展的立場，深表抗議，因為漏水是設計與施工本身的缺陷，與綠建築之要件與審查無關，把漏水責任歸罪於綠建築，有轉嫁責任、污衊綠建築政策之嫌。

本人昨日向台灣建築中心調出該三車站的綠建築審查資料察看，發現該三車站僅通過政府綠建築標章的最低合格級標準（現今公共建築很少採用此低標準），且所有審查內容與月台的通風採光或漏水問題完全無關，拿綠建築政策作為漏水的代罪羔羊實有欠厚道。天花板漏水問題，本是防風壓的設計與間隙防水填縫施工不良所引起，完全與桃捷歸罪的採光通風無關。再說，人家台灣高鐵那麼多的月台站體，也從沒聽聞漏水或歸罪他人的問題，桃捷公司與其指謫綠建築政策，是否應檢討自己的工程管理體系出了問題才好？

我國綠建築制度是確保建築營建永續發展的工具，照亮了一些如設備超量設計、能源浪費、環境傷害的沉痾，多年來為台灣節能減碳貢獻良多，但有時也被工程界拿來當代罪羔羊。例如過去曾有因為空調系統之控制技術不良、平衡設計不好而指謫綠建築壓抑超量設計之報導，桃捷公司此次將漏水歸罪於綠建築如出一轍，只是其藉口也未免太幼稚、太無知。

（作者為台灣綠建築發展協會理事長、成功大學建築系講座教授）