自由廣場》二二八英雄 台獨先行者

◎ 沈政男

二二八事件屆滿七十週年前夕，台灣各地再次掀起翻倒元凶蔣介石銅像浪潮，但破壞之餘台灣人還應思考，是否長期以來在國民黨洗腦教育之下，忽略了二二八英雄？

最值得台灣人建造銅像紀念的二二八英雄首推謝雪紅。七十年前的二二八，當國民黨軍隊在全台各地進行屠殺之時，謝雪紅與同志在「台中劇院」舉行市民大會，並被推選為主席，她後來組織了「民軍」，號召台灣人反抗國民黨暴政，攻佔台中市主要政府機構。後來以「民軍」為基礎，謝雪紅與同志成立了著名的「二七部隊」，乃二二八事件中抵抗國民黨最久的民兵組織。

台中市是當年二二八起義的最重要據點，而謝雪紅又是最主要的領導人物，市長林佳龍日前說要尋找「台中偉人」，其實謝雪紅就是最佳人選。

謝雪紅在台灣歷史上有三個重要意義。一、她是童養媳出身，卻能掙脫傳統女性宿命，成為媲美德國羅莎盧森堡與中國秋瑾的世界級女革命家。二、她是台灣共產黨創立者，早在八十多年前就倡議勞工權益立法，乃勞運先驅。三、雖然二二八事件後，她逃到中國而加入中國共產黨，但這是時勢所逼。戰前由她擔任主席的台灣共產黨成立大會，就是以「追求台灣獨立、成立台灣共和國、樹立工農政府」為宣言，所以說謝雪紅也是台獨先驅。

謝雪紅在日本時代曾被囚禁數年，出獄後在台中繼光街開設「三美堂」百貨店，並繼續從事革命運動。七十年前的「台中劇院」與「三美堂」就位在今天的台中市中區，林市長意欲振興中區，何不思考在該區域闢建紀念設施？「三美堂」原址，連繼光街當地耆老也不知曉，市府應考究出來，並豎立謝雪紅銅像，供台灣人緬懷這位女革命家。（作者為醫師，台中市民）