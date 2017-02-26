《自由廣場》鳳凰樹下槍聲不斷

◎ 施明雄

凡走過的必留下足跡，隔兩天就是二二八事件滿七十年了，悠悠久久的七十個秋冬，多少人來來往往、多少紛爭發生。二二八這個事件，卻仍在台灣留下永遠不能抹滅的傷痕。

那年我八歲，住在高雄市火車站前，二二八事件發生時，高雄火車站是國民黨軍隊和台灣青年對抗的主戰場，後來清鄉時，更是中國軍槍決台灣人的屠宰場，我們兄弟都親眼目睹悲劇的發生和結果。

一九四七年的二二八慘劇︱︱剛開始的幾天，以接收人員統治者姿態耀武揚威的「外省人」，有的被憤恨的台灣人打，有的得到善良台灣人的保護，知道危險的，都跑得無影無蹤。

三月國民政府軍隊南北登陸增援，占據火車站，並在二樓陽台上，架設多部機關槍，也在我家隔壁「長春旅社」的三樓安置機槍，不管三七二十一，只要看到街上有人影，就開槍射殺，每日傍晚則派人收屍。

大屠殺過後，接著是挨家挨戶的清戶，其實是搶劫的開始；我父親應聲開門，五、六個持長槍刺刀的兇惡軍人衝進來，將我家大小押在牆邊，另外七、八個腰帶手槍的，手持布袋開始翻箱倒櫃，搜刮貴重物件︱︱布料綢緞金飾銀圓，臨走時，帶隊的班長更押走父親。

原來一大群軍人正將火車站附近每戶押去的壯丁集合在一起，按專制中國人的慣例，反抗統治者戰場的方圓一公里內，每戶都要抓出戶長或長男就地處決，以殺雞儆猴，父親也被推進人堆中，正不知如何是好時，一輛吉普車停在門前，原來是父親的病患，他是福建人，用河洛話問我母親：「施醫師在家？」

「他被押去火車站前的廣場了。」母親說。

「我去救他回來。」後來知道他是彭孟輯高雄要塞司令的部下，他不僅救了我的父親，連兩百多位的鄰居都放了，父親和他說，這些鄰居都是善良老百姓。

不過，接連好幾個月，幾乎每隔二、三天，軍用卡車會載來人犯，處決槍殺的地點，就在我家斜對面三角公園凰鳳樹下，有時二人，有時三人，五花大綁，槍決前，軍警會派人挨戶催人到場觀看，還會大吹喇叭。

我只看過一次，受刑人都被蒙著眼睛，一下卡車，就被劊子手出腳踢倒，從背後朝頭部或心臟部位開槍，後來四弟還常去看，回來還說，有一個人被槍殺後，眼球飛到公園的鐵樹枝上，真是嚇死人。

事件後，台灣人教訓子女不可談政治，有好多親朋的父親死於二二八都不敢說，近半世紀後才補償，親人都不在了，誰能代死者申領，白色恐怖案件也是一樣，有些犧牲者是找不到親人的，死亡的正確數目就減少很多了。

（作者為前政治受難者）