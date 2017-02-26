《自由廣場》轉型正義 徹徹底底

◎ 葉菊蘭

三十年前鄭南榕和陳永興醫師、李勝雄律師及當時有識之士，發起「二二八和平日促進會」，啟動為一九四七年二二八大屠殺事件進行轉型正義工程。我以家屬和從政經驗來看台灣面臨轉型正義的挑戰。我知道國際社會研究轉型正義的文獻已經非常豐富，美國和平研究所針對全球已進行轉型正義國家，採用五種轉型正義機制：審判、真相委員會、特赦、賠償、除垢／清淨政策，進行機制測試、分析，提出三十多種測試後的假說。

量化追蹤五項機制，完成其中至少二到三項，民主和人權會往穩定方向發展，五項機制需要在法治制度上進行。之外的非量化機制有：一、機構改革，例如：創造新憲法、設立人權辦公室（國家人權委員會）、司法及安全部門徹底改革；二、建構公共記憶計畫，普遍訪查受害者、建立檔案、設立紀念館及紀念地、重寫新歷史教科書、豐富化歷史相關的視覺和表演藝術、鼓勵各種對歷史記憶形式的創作等。民進黨上次執政努力做的，大多屬於這個範圍，這些都「有跡可查」。

鄭南榕生前對我說：「剩下就是你們的事了。」其實這是高度期待。不只民進黨，我呼籲整個社會認真想想：如果台灣的民主發展值得驕傲，成為亞洲和全球的典型例子，我們就要徹底認真進行轉型正義。

行政院已核定人權館籌備處提出四年期中程計畫，將加速推動轉型正義工作進展。我們相信文化部鄭部長會要求人權館全力準備轉型正義相關資料的基礎工作，包括進一步整理檔案、真相紀錄、介紹國外轉型正義、加強民眾溝通、各種國內外出版品等。

今年紀念二二八七十週年、平反二二八運動三十年，對台灣未來最有意義的，應該就是徹徹底底進行轉型正義，甚至如德國般，在憲法第一條寫明：「人之尊嚴不可侵犯，尊重及保護此項尊嚴為所有國家機關之義務。」如德國國會成立「聯邦釐清德國統一社會黨獨裁統治基金會」，人權館應廣泛推動人權教育為主。

鄭南榕於一九八六年就在獄中寫下：「台灣成為自由國度的契機。」我想到德國總理梅克爾參觀二○○九年柏林圍牆倒塌二十年的展覽，她對過去的人權奮鬥者留言寫著：「謝謝你們，讓我們理所當然活在自由的國度。」我們今天所做，紀念二二八、白色恐怖的每一位奉獻者，為子孫活在自由的國度而努力。

（作者為鄭南榕基金會終生志工）