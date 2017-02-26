《自由廣場》北市交撤演太離譜

◎ 曾道雄

台北市立交響樂團（北市交）預定於四月上旬舉辦的「民歌交響最高峰」音樂會，因被議員指控未有得標廠商就先行售票宣傳，即使北市交握有可變更廠商及曲目的但書，仍被認為涉嫌預先綁標，導致整個演出計畫流產。

這件事凸顯了音樂藝術屬性，與政府採購法長期以來的衝突。「還沒有決標，竟能預知演出內容？」這是廢話，提出這種質疑，簡直是無知！不先設定演出曲目內容，用什麼去招標？就以一部歌劇而言，提前一年籌備和設計是常態，被邀約的「假定演出者」，也只好冒著北市交「但書」發酵的危險，包括議會刪減預算或沒得標。就筆者做一個歌劇導演而言，我希望舞台燈光和服裝設計都要一流項尖的群組，我不去過問北市交要如何作業、如何招標，總之，最後必須滿足我的需求！

台北市府，尤其是文化局，對所屬藝術團隊當然要嚴加督導，但在藝術行政上，要能述理且要勇於捍衛部屬，否則再有能力的團長，都會在這不健全的行政道路上陣亡。

至於議員們，我們也可從其問政議題上，看出他的人文素質和用心。這次提出音樂會標案的質詢者是民進黨議員，筆者做為一個本土政黨的長期支持者，也願趁此機會向議會民進黨團提出長久累積我心的諍言：您們對市政文化藝術事務的關切和耕耘不足！我們不期待您們再現昔日「長扁」的議場雄風，但至少問政和文化藝術議題的掌握還要更深入研究，尤其不可炒社會新聞的短線。市民不但要你監督政府，也會嚴格檢驗你的人格和問政品質。（作者為音樂家、國家文藝獎得獎人）