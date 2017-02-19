自由廣場》青島啤酒這筆帳

◎ 于則章

在「不當黨產處理委員會」鍥而不捨持續追討不當黨產下，中國國民黨似乎有些招架不住，其「行管會」主委邱大展因而在二月十七日召開記者會，搬出首度曝光的「齊魯企業股份有限公司」當年在中國青島成立的第一手史料表示，青島以前被德國人占領，一戰後青島應移交給中華民國，但卻被日本接收，二戰後，中國國民黨再派陳果夫買下相關資產。邱大展更呼籲，中國國民黨的財產被中國共產黨拿走，建議「不當黨產處理委員會」應馬上進行調查，幫中國國民黨把「青島啤酒公司」要回來，不當黨產要去追，去跟中國調查，不追就代表中國國民黨的「齊魯企業股份有限公司」合法，「不當黨產處理委員會」就是瀆職。

邱大展這種自以為聰明的詭辯，坦白說，只是自曝其短的耍嘴皮子。因為，被中國共產黨所奪取的「青島啤酒廠」，事實上是青島市政府在第二次世界大戰結束後派員接管，再由煙台崔氏家族建立的「齊魯企業股份有限公司」於一九四七年六月十四日從行政院青島區產業處理局將工廠買下，定名為「青島啤酒廠」，一九四九年，中華人民共和國的成立，青島啤酒廠被中國共產黨沒收，更名為「國營青島啤酒廠」。至於中國國民黨的「齊魯企業股份有限公司」雖然與買下「青島啤酒廠」的崔氏家族企業同名，但事實上它卻是在一九五一年中國國民黨從中國敗逃到台灣後，才在台灣成立，且為經濟部在同年五月十八日核准設立的公司。這些資料經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統中，都可以查得到。

「齊魯企業股份有限公司」就如同長期以來被中國國民黨奉為政治神主牌的「中華民國」一樣，在一九四九年中國共產黨打敗中國國民黨的那一天起，就被中國共產黨所成立的中華人民共和國接收，而中國國民黨逃來台灣後，雖然仍打著「中華民國」這一個和中國舊朝代同名的招牌，但在本質上，已是完全另外一個東西，可以是一個流亡政權、也可以成為另外一個國家，但就不可能會是那一個早在一九四九年已被中華人民共和國取而代之的中國華民國，如果中國國民黨對此有意見的話，套句邱大展的話：「要『中華民國』就去跟共產黨要」，別賴在台灣。

（作者為公務員）