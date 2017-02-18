自由廣場》司改 個案不是禁忌

◎ 吳景欽

法改革國是會議將於本月二十日展開分組討論，惟籌備委員會卻先聲明，不討論死刑存廢、特赦及個案。如此未討論就先畫紅線，尤其是個案不語的做法，恐會失去改革契機。

一九八二年，台北土地銀行古亭分行發生持槍搶劫重大案件，引起社會震盪，政府高層不僅要求限期破案，也祭出高達兩百萬元的檢舉獎金。而在案發二十三天後，刑事警察局的專案小組經由線報，找到計程車司機王迎先，並在刑求逼供下自白，卻在所謂現場模擬及尋找贓款過程中，王迎先跳溪自殺。事後，台北市刑大又再逮捕李師科，以致造成一案兩破的荒謬結果。

由於此事件之前，我國刑事訴訟法不允許偵查中被告可請律師在場，無形中就使偵訊趨於密室化，刑求自白的現象，早已是公開的秘密。因王迎先之死，為了避免悲劇再次發生，就於刑事訴訟法第二十七條第一項，將被告的辯護權延伸至偵查中，尤其是於警察局，亦得選任辯護人，故此條文就被稱為王迎先條款。

雖然，自此修法後，已可於偵查階段找律師在場，但礙於財力，不是每個人都能請律師，故刑求逼供之情事，仍所在多有。而在一九九一年所發生的汐止吳姓夫婦被殺事件，警方雖立即逮捕兇手王文孝，卻在不相信其是單獨犯案下，又逼使其供出蘇建和等其他共犯。而警察在逮捕這些共犯後，又在不告知可請律師，且長時間拘禁超過憲法第八條所規定的二十四小時限制下，就使相關人等不得已自白，並於一九九五年被判死刑定讞。

之後，除有義務律師為蘇建和等人不斷提起再審外，為了解決偵訊密室化的弊端，立法院於一九九七年修正刑事訴訟法第九十五條，即引入美國所謂的米蘭達警語（Mirada Warning），要求執法機關在偵訊前，必須告知被告得保持緘默及得請律師之權利，更沿襲英國法制，增訂第一百條之一，強制要求訊問過程必須全程錄音錄影，以打破密室化。故此條文，又被稱為蘇建和條款。

任何改革都是因具體案件的不公不義所引起，故司改會議不談個案所凸顯的制度缺失，就注定是天馬行空的各說各話，甚或成為名嘴式的發言舞台。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）