自由廣場》（林保華專欄）忠誠廢物攪局，老K被逼親美

「忠誠廢物」是中共官員針對香港國安法推行之前對香港「愛國者」的蔑稱，指他們是「笨蛋的愛國者」。前總統馬英九正是九趴的「笨蛋愛中共者」。中共為了榨乾馬的剩餘價值，好為中國的所謂「民族復興」服務，目前正在中國上演拜祭軒轅黃帝的布袋戲；馬或許因而獲得習近平獨裁者的垂憫接見，實現馬日思夜夢的二次「習馬會」。

但「廢物」此舉，使國民黨陷入亂局，不知該支持或反對，因為這是針對美國亞太戰略的對沖，目的是為沖淡美日高峰會的氣勢，卻令自稱「親美友日和中」的國民黨進退失據。大選後國民黨並未向美日示好，他們的前總統卻捷足先登，僅是為「和中」，實現由中國一手導演的「高峰會」，這是什麼意思？國民黨主席朱立倫遂立即失蹤，據說去了美國，所為又是何事？

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因此事情沒有結束，接著國民黨副主席夏立言也去美國。既然已經有主席在美國，還須副主席跑去錦上添花嗎？看來，夏立言近來多次在敏感時刻奔赴中國，他在中國做了什麼，連朱立倫也搞不清楚，才須要夏立言親自去說清楚。

中央社報導：「國民黨副主席夏立言四日率團訪美，於美東時間七日飛抵華府，展開為期六天的拜會行程，將與美國智庫、國會，及行政部門人士會面」台灣飛往美國，當天就到，夏立言卻要三天後才開始訪美行程，看來他必須先在美國某處隱秘地點見了朱立倫，才能開始訪美行程。國民黨七日發布的新聞稿則說，夏立言率團訪美進入第四天，並在美東時間七日清晨飛抵華府，與國際部主任黃介正和駐美代表處人員會合，展開為期六天的馬拉松式拜會行程，與美國智庫、國會，以及行政部門人士會面。

國際部助理主任須予謙表示，夏立言於華府的第一個行程，即代表黨主席朱立倫視導國民黨駐美代表處，夏立言轉達朱立倫對代表處工作的鼓勵；夏立言晚間率訪團出席華府僑宴，轉達朱立倫對華府僑領長年支持中華民國和國民黨最誠摯的感謝。問題是，朱立倫自己就在美國，他還須要夏立言代為表達嗎？這中間出了什麼狀況？

在這以前的四月五日，國民黨國際事務部主任黃介正已協同駐美代表秦日新等，訪問與軍事有關的美國智庫。黃介正向美方人士強調，國民黨將在新的政治情勢，以國會最大黨的身份扮演關鍵角色，也期待未來有更多專家學者與青年幕僚互訪。這些是要抵消馬英九訪中的負面影響。但這都已經遲了，說明他們「親美」的積極性遠不如馬英九的「舔共」。至於自稱「友日」，則缺乏動力，未見行動。

馬英九雖是廢物，但國民黨傾全黨之力，仍難抵消馬的影響，卻又不願開除馬。何況那些國民黨立委在立法院提出的議案，例如縮短中配入籍期限、不在籍投票、刪除緊急預算等，都是親中舔共之舉，至於親美友日，他們根本沒想過。這就是國民黨，親中共就是親中共，不做他想。

（作者林保華為資深時事評論員）

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