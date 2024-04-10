晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）忠誠廢物攪局，老K被逼親美

2024/04/10 05:30

「忠誠廢物」是中共官員針對香港國安法推行之前對香港「愛國者」的蔑稱，指他們是「笨蛋的愛國者」。前總統馬英九正是九趴的「笨蛋愛中共者」。中共為了榨乾馬的剩餘價值，好為中國的所謂「民族復興」服務，目前正在中國上演拜祭軒轅黃帝的布袋戲；馬或許因而獲得習近平獨裁者的垂憫接見，實現馬日思夜夢的二次「習馬會」。

但「廢物」此舉，使國民黨陷入亂局，不知該支持或反對，因為這是針對美國亞太戰略的對沖，目的是為沖淡美日高峰會的氣勢，卻令自稱「親美友日和中」的國民黨進退失據。大選後國民黨並未向美日示好，他們的前總統卻捷足先登，僅是為「和中」，實現由中國一手導演的「高峰會」，這是什麼意思？國民黨主席朱立倫遂立即失蹤，據說去了美國，所為又是何事？

因此事情沒有結束，接著國民黨副主席夏立言也去美國。既然已經有主席在美國，還須副主席跑去錦上添花嗎？看來，夏立言近來多次在敏感時刻奔赴中國，他在中國做了什麼，連朱立倫也搞不清楚，才須要夏立言親自去說清楚。

中央社報導：「國民黨副主席夏立言四日率團訪美，於美東時間七日飛抵華府，展開為期六天的拜會行程，將與美國智庫、國會，及行政部門人士會面」台灣飛往美國，當天就到，夏立言卻要三天後才開始訪美行程，看來他必須先在美國某處隱秘地點見了朱立倫，才能開始訪美行程。國民黨七日發布的新聞稿則說，夏立言率團訪美進入第四天，並在美東時間七日清晨飛抵華府，與國際部主任黃介正和駐美代表處人員會合，展開為期六天的馬拉松式拜會行程，與美國智庫、國會，以及行政部門人士會面。

國際部助理主任須予謙表示，夏立言於華府的第一個行程，即代表黨主席朱立倫視導國民黨駐美代表處，夏立言轉達朱立倫對代表處工作的鼓勵；夏立言晚間率訪團出席華府僑宴，轉達朱立倫對華府僑領長年支持中華民國和國民黨最誠摯的感謝。問題是，朱立倫自己就在美國，他還須要夏立言代為表達嗎？這中間出了什麼狀況？

在這以前的四月五日，國民黨國際事務部主任黃介正已協同駐美代表秦日新等，訪問與軍事有關的美國智庫。黃介正向美方人士強調，國民黨將在新的政治情勢，以國會最大黨的身份扮演關鍵角色，也期待未來有更多專家學者與青年幕僚互訪。這些是要抵消馬英九訪中的負面影響。但這都已經遲了，說明他們「親美」的積極性遠不如馬英九的「舔共」。至於自稱「友日」，則缺乏動力，未見行動。

馬英九雖是廢物，但國民黨傾全黨之力，仍難抵消馬的影響，卻又不願開除馬。何況那些國民黨立委在立法院提出的議案，例如縮短中配入籍期限、不在籍投票、刪除緊急預算等，都是親中舔共之舉，至於親美友日，他們根本沒想過。這就是國民黨，親中共就是親中共，不做他想。

（作者林保華為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書