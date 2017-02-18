自由廣場》電視台就少這一台

◎ 黃彩玉

明明是台灣人，卻不會講台灣話，明明想學台語又覺得很難，歸根究柢，只因為到現在還沒有一個專屬的台語電視台。

原民台自二○○四年成立以來因為尋根，找回自己且將文化與藝術漸漸發揚光大，讓原住民的青少年合唱團在世界發光發熱，讓世界看見台灣。

二○○一年六月客委會成立，每年定期舉辦客語能力認證，促進台灣人學習母語。因為客家電視台的成立，客家文化因此獲得重生。

電視報導有家長把小學五年級的台語教材拍照PO上網，求網友幫忙翻譯，但因文章內統統是羅馬拼音，好多人都看不懂。是的，我也看不懂，究其原因，乃是長期以來台語未能使用同一種拼音法所致。

無論客語或原住民語，甚至世界上許許多多語言使用羅馬拼音，大多能正確的學會該語言。台語教學老師解釋，因為台語有許多發音，必須靠羅馬拼音才能發得準確，對一般人來說，沒學過當然會感到困難！但是只要教育部確定使用台羅拼音，讓學習台語有一致的標準方法，要學會是不難的。

在此懇請民進黨的立法委員們重視台灣文化，只要能有一位像葉菊蘭一樣的台語立委，全力以赴成立台語電視台，使用台羅拼音製作節目，讓電視節目融入生活之中，不久的將來，大家都可學會台語。畢竟語言是拿來溝通用的，不是唸唸童謠就算了。（作者為退休教師）