自由廣場》我的「請更正」奮鬥史

◎ 林雅琪

一月九日有一則新聞指出，總統蔡英文出訪友邦宏都拉斯所下榻飯店開給記者的帳單，寫的國名是「台灣，中國的一省（Taiwan, Province of China）」，疑似矮化國格。飯店後來發出新聞稿及聲明說這是帳單系統的錯誤以及人為疏失。

這件事該飯店的確是有一點委屈，我想他們並非「有意識」地在帳單系統中使用「台灣，中國的一省」，若無他人提醒，飯店人員應該永遠也不會注意到這樣的「錯誤」。

此類事件，我在過去近二十年屢見不鮮，從網上預訂西班牙旅館房間到購買歐洲學生保險，他們都只提供「台灣，中國的一省」選項。因為絕大多數的網站系統均是以國際標準化組織（ISO）所編製的ISO 3166國家代碼清單為基準，提供國家選項給使用者點選，而ISO因為一些原因，堅持不肯將「中國的一省」從台灣的國家代碼拿掉，只要ISO一天不改，「台灣，中國的一省」就會永遠無聲無息地存在於很多的網站中。

面對這樣的處境，我個人能做的，就是在看見「台灣，中國的一省」時，去信該網站／公司／組織，溫和有禮地要求更改為「台灣」。如果是商業網站，只要以消費者的身分說明自己很喜歡該公司商品，但若國籍資訊登錄不正確，擔心造成後續在某些方面（如身分查核、領件、保險理賠等等）的麻煩，目前為止大部分都能收到友善的回應，並馬上更新網頁。僅有一次某大瑞士保險公司，一位姓名拼音看來是中國籍／裔的客服員無禮地回覆說他們只有這個選項，於是我便到該公司官方Facebook網頁貼上公開訊息詢問，之後產品購買網頁也就更正了。

從大約二○○五、○六年開始，至今累計至少寫了四、五十封這種電郵，儘管大部分網站都很樂意更正我們的國名，但是網站只要有大幅度的內容更新而重新引用ISO 3166國家代碼清單，同樣的錯誤又會再次出現，直到有人再度要求更正。

所以，如果你不想委屈地選擇「台灣，中國的一省」做為你的國籍，請大膽要求他們改正！尊嚴只能靠自己爭取！

（作者為自由譯者，高雄市民）