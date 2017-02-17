自由廣場》台灣可以不要那麼累

◎ 邊立中

「你累了嗎」、「喝了再上」、「明天的氣力，今天就給你傳便便」、「顧精神、拚體力」，這是我們每天從報章廣告上可以看到的提神飲料、藥酒廣告詞，但這也是整個社會崇尚過勞的一個縮影。工作者累了、工作過量，就該做工作上的調整、適度的增加人力，讓工作者得以休息，怎麼會希望工作者喝了再上呢？難怪有官員說，司機是以手握方向盤的時間計算工作時數。

國道五號遊覽車翻覆事件，除了硬體的問題以外，駕駛員過勞的問題，更是不容忽視的因素。然而政府官員似乎只追求一種廉價的正義，將問題推給公司、個人。政府應該探究的是，為何工作者在接連長期間、高工時後無法休息，工作者為何無力反抗血汗勞動條件，政府保護工作者、消費者的位置又在哪呢？

許多國家為了保障駕駛員、乘客的安全，除了強制限定駕駛員開車時數以外，更有雙司機、駕駛休息空間的配置，例如歐盟更將一天中通勤至不同工作地點的勞工，其通勤時間算進工作時數中。台灣對勞動者的保護薄弱，許多業者敢如此藐視勞動法令，不也是政府失職、頻為業者開巧門、未落實勞基法所致嗎？

希望政府官員正視工作者安全與保障的議題，別老是追求廉價的正義，卻不檢討制度面的問題。

（作者為護理人員、耕莘健康管理專科學校助理教授）