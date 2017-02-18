自由廣場》忍令母語成死語？

◎ 黃文宏

政府最近對於語言教育的審議，以及行政措施，都顯露出把台灣各族的母語教育，當做一門語言課程，而對於聯合國教育科學文化組織在本世紀初，判定台灣各原住民族語、客家語以及台語，都是瀕臨滅亡的語言，將在本世紀結束前，變成死語的警訊，完全視若無睹。

基於工作或興趣的需要，去學習其他語言，是屬於語言課程，就像我們學習英語或日語一樣。但是當我們接受母語教育，使用母語，我們就開始豐富族群母語的相關文化，並且扮演其衍生之詩歌、文學等種子，也開始負起傳承母語的神聖義務與責任。

族群的母語，如果無法在學校普遍使用，就注定走向滅絕。當學校僅使用另外一種語言，那麼父母就教導小孩此種語言，而族群的母語，在家庭就開始流失。台灣在半世紀前，被新的外來族群統治，台灣各族的母語，受到政治的打壓與汙衊，至今仍然無法看到學校的師長，普遍使用該地區族群的母語與學子交談，導致母語搖籃的家庭與母語成長的校園，變成滅絕母語的幫凶。

要避免這樣的命運，只能從改革教育方式著手。遺憾的是，許多教育行政官僚與學校師長，其母語的意識與能力非常薄弱，已經喪失對族語的情感，甚至貶低自己的母語，把它看作是低階、粗俗的方言，而不願廣納語言文化的專家與學者，對母語教育的見解與政策，造成母語教育淪為單純的語言課程。

政府與國會議員，必須嚴肅面對目前台灣各族母語趨向死語的危機，必須勇於承擔永續台灣各族母語的責任。政府應該立即實施最簡易的政策，為台灣各族母語的流失止血。首先，要求幼小學校的師長，使用該區族語稱呼學生的姓名，並且制定數百句常用的對話，公布影音檔於網站，要求師長以及學生普遍使用，再透過評鑑，以獎勵來達成這項政策。

當幼小學校的師生在校普遍使用該區母語，父母就會開始教導孩子此種語言，而母語的薪火相傳才能夠啟動。唯有這樣，台灣才能夠不愧享有南島語系原鄉的冕旒，才能夠建立多種語言族群，共存共榮的美麗福爾摩沙。

（作者為成功大學物理系教授）