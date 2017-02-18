自由廣場》結論不對 理由如垃圾

◎ 鄭文龍

司法院長許宗力在法官論壇貼文表示，他認為陪審團違憲，因為不用寫理由。但是我們現行所用憲法，並沒有規定要寫判決理由，哪來違憲。難道全世界五十二國採用陪審團都違憲？

就是這類型的法律人，誤解審判的宗旨及配套方法，造成長期司法敗壞，卻不自知。

我們看這次美國聯邦西雅圖區法官Robart出具暫時停止執行的裁定（TRO），停止川普的移民禁令，就沒有附上多少理由，只有結論，認為法官不發此暫時停止執行的裁定，將有「不可回復的損害」（irreparable）。

最近幾年，我有時候看一看美國最高法院的判決，其實也只有結論，沒有真正的理由。理由通常只是堆砌一堆過程，但是律師的理由就很重要了。當然，有些判決，理由也寫得很好。

但是，我越來越認為，法官是用結果說服百姓。其實判決是整體的，過程、理由、結論都是重要的。

但是我國的法學訓練，抓不到審判的精髓。只重視「理由」，不重視「過程」，不知道「結果」的重要。把審判當做寫理由、寫論文比賽。

約十年前，司法院開始獎勵判決書寫得多的法官。所以法官開始抄，越抄越長，但人民卻越來越不信任法官。為什麼？

台灣的法學系統，嚴重脫離以「公正審判」為核心。不了解審判的核心，尤其是一些只知道學習德日制的法律人更嚴重，有時候越訓練越嚴重。

如果不去了解美國已經發展到什麼程度，永遠在台灣有限的論文中去理解，就會很難跳脫窠臼，很難理解我們為何如此講。

舉個例子，頂新假油案，法官寫了幾百頁的判決，結論不對，理由只能當垃圾看。

因此，我認為許宗力上開發言嚴重失職，也凸顯其仍未深入了解審判本旨及配套方法，真正到位的司法改革也不用期待了。

（作者為律師、台灣陪審團協會志工）