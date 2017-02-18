自由廣場》問題不在廉價旅行團

◎ 林郁峰

遊覽車翻車事故，民眾媒體罵翻天，然而大家可曾想過，這樣的廉價旅行團正是我們需要的？

所謂賠錢的生意沒人做，廉價旅行團真的能做嗎？看看大家所信賴的老牌國光客運︱︱國光假期，武陵農場一日行程價格也差不多與蝶戀花一般，若連國光客運這樣的公司，一千出頭含門票保險的價格都能做，民間遊覽車旅行社為何不能做？其實包過遊覽車的民眾稍微精算一下，也知道這價格都算合理，而且是相當有利潤空間的生意，重要的是攬客通路而已。

隨著社會高齡化銀髮族眾多，而且勞基法實行週休二日與休假增加，台灣應該鼓勵更多廉價旅行團。看看日本鐵道各車站，也都推出各種火車旅行方案，連住宿旅館也都一併整合包裝納入，而住宿品質也遠遠超越台灣一般旅館。這些完全都是促進地方經濟，並且提供國民旅遊相當好的方案，也是鼓勵大家利用大眾交通工具，減少車輛行駛節能減碳的方式。台灣沒有日本密集的鐵道網，然而公路與遊覽車數量都是台灣最有利的旅遊資源，如何鼓勵大家旅行、認識自己的土地，而銀髮族需要許多休閒活動與陪伴，上班族需要放鬆調劑身心，低價旅行團遊覽車可用低廉安全的方式，讓大家達到目的。另外，國際自由行觀光客也需要安全信賴的旅行，一日輕鬆遊的方式，也提供老外許多選擇，不必擔心換車、等車的困擾。

但是我們國人必須改變旅遊的心態與方式，台灣人出遊總是貪多，最短的時間要走最多的行程，原本休閒的行程，變成打仗行軍的出操，也是因為這種心態造成司機過勞，然後假期結束，回到工作崗位卻全身疲勞。我的父母退休住在台中，每週總參加一個固定的低價團，行程很簡單，可能是一日溪頭、一日苗栗南庄或者其他地方，來回車程三、四小時內，到了定點，司機就放牛吃草，老先生老太太們自己帶飯糰、麵包、飲料野餐去，司機就好好休息不勞累，時間到了就載回。這樣簡單的行程固定一車四十人，費用四五百，司機的薪水收入有了，車輛的油費、保養維修、折舊都有了，司機還額外有些小小利潤；對我父母而言，差不多就是自己開車的油錢，但也不必辛苦開車，傍晚回家還可以吃晚餐、餵狗……。

（作者為中小企業負責人）