自由共和國》蕭雄淋／余正煌與林智堅兩論文的比較

尤其林智堅論文1%的近似，都是學術使用（資料照）

蕭雄淋／律師整理提供

●余正煌論文共58343字，不含空白的字元數為73767字。

余正煌的論文，附錄使用到林智堅的民調問卷，共6570字。不含空白的字元數是8593字。如果加上問卷題目在論文本文的重複使用，余正煌使用民調問卷已逾一萬字。

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●2016年1月5日陳明通e-mail給余正煌的「論文計劃初稿」，是陳明通與林智堅討論出來的，沒有一個字是余正煌寫的，字數是8814字，不超空白的字元數是13098字。

如果扣除屬於公版論文計劃的參考書目部分，共字數1859字，字元數3675字，剩下客製化的論文計劃是：6955字，不含空白的字數是：9423字。

換句話說，余正煌幾乎將該不屬於自己所寫的初稿，據為己有，並拿來告林智堅侵害著作權。

另外，余正煌抄襲林智堅2016年2月1日的論文計劃草稿，即論文抄襲對照表3至15及22部分，共1737字。換句話說，余正煌論文總共58343字，至少近2萬字不是余正煌寫的。

●33處的抄襲對照表，其中只有11處，是余正煌在前，共742字近似，約占全論文的1%。而這742字中，有些是陳明通教授共同修正文筆近似的結果（如對照表25-28部分），有些是題目及章節近似，再加上使用同一民調，而結論有近似的文字。這在著作權法上，依過去法院的著作權案例通說，係屬「思想與表達合致」與「合理使用」的範圍。尤其林智堅論文1%的近似，都是學術使用，而且余正煌論文，已被林智堅以律師函聲明民調未經合法授權，如果有授權亦經終止，則林智堅論文縱有與余正煌論文近似，對余正煌著作的潛在市場也沒有影響，完全符合著作權法第65條規定。

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