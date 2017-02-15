自由廣場》運輸業工時管理應以拘束時間為準

◎ 傅還然

國道五號發生遊覽車翻落邊坡，造成三十三死、十一傷的嚴重交通事故，多少家庭因而破碎。運輸業駕駛工時如何計算，才能防止駕駛過勞之爭議，再度浮上檯面。

報載肇事遊覽車駕駛家屬稱，其已連續上班十六天，旅行公會出面澄清，旅客下車遊覽時，駕駛在休息，不算工作。經查交通部汽車運輸業管理規則之規定，營業大客車業者派任駕駛，每日最多駕車時間不得超過十小時。連續兩個工作日之間，應有連續十小時以上休息時間。如因排班需要，得調整為連續八小時以上，一週以二次為限，並不得連續為之。此一規定最大問題在於只管制駕車時間，未將待命準備、維護清洗、旅途休息時間納入勞動工時予以管理，不利於疲勞駕駛之防範。

日本雖有勞動基準法對各行業工時加以規範，但有鑑於運輸業特殊實情及影響公共安全，一九八九年訂定汽車駕駛人之勞動時間特別規範，將受雇主指揮監督下執行任務的所有勞動時間，稱為「拘束時間」，包括駕駛時間、待命準備與清潔時間、休憩時間，駕駛之拘束時間為一個月內平均四個星期，一星期六十五小時以內 ，一日為十三小時以內（最多到十六小時，但是超過十五小時者一週至多二次）。此外，為防範勞工過勞，二○○二年制定「為預防過重勞動造成健康障礙的綜合對策」，除要求雇主實施勞工健康管理，健檢發現健康異常者，除應依職業醫師專業評估意見配工外，另須設置窗口提供協助。

為了不幸事故不再重演，建議交通部對於現行駕車時間之管制，修正為勞動（拘束）時間管制，也建議勞動部依據一○二年通過之職業安全衛生法，強化運輸業勞工過勞預防及健康管理。由於遊覽車業者以中小企業居多，建議勞動部職業安全衛生署委託成立之北區、中區、南區勞工檢康服務中心主動協助辦理。

（作者為前勞動部職業安全衛生署署長）