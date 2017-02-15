自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄

◎ 鄭英耀

高雄市燈會藝術節今年首創大港煙火秀，施放加長版二十分十七秒花火，褒貶不一。筆者以為，以煙火推廣城市特色乃是一種「體驗式行銷」，藉由民眾的參與，創造出共同難忘的生活經驗與記憶，效益不容忽視。

各國皆有以煙火行銷城市之前例。除了知名的雪梨煙火，阿拉伯聯合大公國最重要的商業重心︱杜拜政府於一九九七年創新設立「商旅行銷部」（Department of Tourism and Commerce Marketing），推展許多令世人嘆為觀止之作為，冠蓋雲集的開幕煙火，更讓九十五公里之外都能見到哈里發塔。之後杜拜不僅榮登全球城市行銷典範寶座，近二十年內，更成功吸引全球超過五千億美元的熱錢。

本次大港煙火吸引數萬名民眾前往欣賞，市府網站超過一萬一千人觀看直播，周邊飯店幾乎客滿，無疑是一個成功的城市行銷案例。筆者在現場亦發現，大家熱情觀賞煙火後，快速散場、井然有序，深刻展現港都為一國際城市之格局，令人動容，也讓居住於高雄的市民多了一份榮耀感。少數所謂「擾民」評論，經媒體放大處理，恐有失偏頗。

（筆者為高雄市民，中山大學教育所教授）