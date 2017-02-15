拚觀光？ 拚命觀光？

十三日晚間，一部車齡十九年的遊覽車自武陵賞櫻北返，從國道五號轉國道三號行經南下匝道一處左轉彎處時，疑似車速過快，遊覽車突然不穩，衝出右側邊坡滾落，車頂幾乎整個被砸毀掀開，累計三十三人喪生，十一人輕重傷，刷新遊覽車事故死傷紀錄。即使事故責任仍待鑑定，交通部長賀陳旦火速宣布，這次事故情節重大，將依「公路法」撤銷遊覽車業者「友力通運」的營業執照，並將加強「汰劣」遊覽車業者。觀光局則引用「消保法」，即日起勒令「蝶戀花」停業，提出改善計畫獲准後才可復業。賀陳旦還強調，這起車禍，初步看來並非道路條件造成，而是車輛及駕駛。這次的慘禍，再次凸顯遊覽車業的管理問題，如果不能治標治本、得過且過，風險結構早晚還是會釀禍。

其一，車的問題。台灣拼裝車滿街跑，立委葉宜津根據財政部關稅總局的資料質疑，大客車進口全車的稅率是二十五％、進口底盤二十五％，但是零件分拆進口平均稅率才七％到八％。根據監察院報告，截至二○一二年底，大客車為底盤架裝車體者占八十八．七％，且車身打造廠架裝技術及車身結構強度安全性存疑。為了降低成本，近年許多業者更改從韓國、中國進口，品質堪虞。遊覽車的管理，從車體安全就打上問號，坐上這樣的遊覽車逍遙遊，只要發生意外連基本的保護都不夠，到底算是鐵包皮還是皮包鐵？簡直是拿乘客的生命開玩笑！外殼拼裝問題，再加內裝問題，遊覽車內飲水機、咖啡機、卡拉ＯＫ等一應俱全，一旦發生電線走火，後果不堪設想。凡此，從行政法令的管理端，應該有解，關鍵是交通部有沒有當一回事。

其二，人的問題。旅行公會一度表示，司機在行前休假兩天，應無過勞。但司機女兒稱，父親只有在除夕前一天休假，之後一路上班到前日，等同連上十六天。根據目前的法令規定，大客車駕駛每天不得超過十小時，連續駕駛四小時要休息三十分鐘以上，連續兩天出勤至少要休息十小時。不過，在實務上，真正能夠按表操課的公司與駕駛，恐怕少之又少。這次個案的駕駛工時計算，公路總局與勞動部竟解釋不一，令人傻眼。此事非同小可，司機的工作與休息，乘客的安全與舒適，是息息相關的，豈容兩套說法？武陵一日往返，是否疲勞駕駛，值得深入調查、積極解決，否則自壞形象，將讓國外旅客望之卻步。

其三，工時、休假問題。商總理事長賴正鎰表示，一例一休新制上路，遊覽車公會、客運公司曾多次向商總反映司機不好請，希望政府能對產業素質培養以及人力培養多加重視。然而，社民黨發言人苗博雅表示，去年要全面落實勞工「七休一」時，當時阻擋的資方就包括客運業。近年有關工時、休假修法，其修法過程不論是官員或立委，都未能充分調查評估勞動現場的實際影響，結果出現許多勞資雙輸甚至消費者也受害的情形。這次的「蝶戀花」事故，暴露遊覽車公司之旅行社靠行、個人靠行等現象，顯示勞動管理有其市場多樣性，政府與立委何不痛定思痛，當作深入了解勞動現場的機會，讓工時、休假等問題獲得更圓滿的正果？

據聞，肇事車所屬的旅行社，習於低價搶客，所屬遊覽車車齡偏高，違規甚多尚未結案。事實上，馬政府八年拚中國觀光客，低價競爭已經成為觀光業的夢魘。再加上政府的管理失於表面工作，政府、業者拚觀光，觀光客卻在拚命，利益相關者都在刀口上討生活，不出事才是意外。去年七月，國道二號桃園機場聯絡道，一部載有中國觀光客的遊覽車發生事故，造成司機在內二十六人罹難，血的教訓大家記憶猶新，未料半年後又見更大的災難。今後，政府加強管理遊覽車業之餘，觀光業者恐怕也要健全經營，以免「一條龍」惡化台灣的觀光產業，業者自陷於風險升高、利潤降低的泥淖。值此中國政府緊縮觀光客對台政治勒索之際，業者提升安全、品質，廣開國際客源，方為因應市場變化的明智之舉。